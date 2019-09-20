دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بحبس وافد مدير شركة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتأييد حكم تغريمه بمبلغ مليون و800 ألف دينار.

وكان المتهم قد استغل مرض رجل أعمال قبل وفاته وقام بالاستيلاء على مبلغ مليون و800 ألف دينار مستغلا صلاحياته وثقة ورثة رجل الاعمال به طوال فترة عمله وقام خلال فترات متفاوتة وعبر التزوير تارة في أوراق رسمية وعرفية وعبر الاستيلاء على بطاقة بنكية وتحويلات بنكية بالاستيلاء على المبلغ المذكور وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون و800 ألف دينار قضت المحكمة أمس بتأييد مبلغ الغرامة وعدلت حكم السجن الى 7 سنوات بدلا من 10 سنوات

وفي قضية الاستيلاء على أموال الادارة العامة للتنفيذ من قبل عصابة مواطنين ووافدين والمدانين بالحبس حضوريا وغيابيا 7 سنوات والغرامة 300 ألف دينار عبر تزوير شيكات من شركات بأسماء المتهمين واستلام المبالغ من محافظات ادارات التنفيذ قضت الدائرة ذاتها بتأييد حبس المتهمين الاول والثاني 7 سنوات وتغريم كل منهما 150 ألف دينار ووقف نظر الدعوى للمتهمين الثالث والرابع والخامس الى حين معارضتهم على الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم والغاء حبس المتهمين السادس والسابعة 3 سنوات لكل منهما والقضاء مجددا بالبراءة لهما من تهمة غسل الاموال والامتناع عن تهمة التزوير والزامهم بحسن السير والسلوك لمدة سنة بكفالة 3000 دينار بعد قيامهما برد المبالغ المختلسة.

وفي حكم لافت للدائرة ذاتها قررت المحكمة اعادة قضية أمن دولة للمغرد عبدالله الصالح الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظر الدعوى مجددا والغاء حكمها بعد قبول الدعوى الجزائية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المغرد عبدالله الصالح بالاساءة الى سمو الامير والقضاء والنظام العام في الدولة بمواقع التواصل الاجتماعي وفيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجزائية استنادا لعدم تقديم مايثبت محاكمة المتهم عن الجرم ذاته خارج الكويت، أكدت محكمة الاستئناف وجوب محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات التهم أمام محكمة الجنايات.

