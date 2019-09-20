دفتر أحوال

قضت محكمة الاسرة بإثبات نشوز مواطنة «الزوجة» وإسقاط حقها فى النفقة الزوجية فى الدعوى التي اقامها زوجها، بعدما أن خرجت من منزل الزوجية من غير إذن الزوج ما ترتب على ذلك ضياع حقوقه الزوجية واستجابت المحكمة وقضت باعتبار الزوجة ناشز خارجة عن طاعة الزوج. وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعى اقام دعواه عبر المحامي جراح هادي العنزي مطالبا باعتبار المدعى عليها ناشزا وليس لها اي حقوق شرعية على موكله حتى تقع معصية النشوز، وذكر المحامي العنزي ان موكله استصدر حكما نهائيا على المدعى عليها صادر من محكمة الاستئناف بالزامها بالدخول في طاعته، وقد اعلنت المدعى عليها بحكم الدخول في طاعة زوجها الا انها رفضت بدون سبب او مسوغ شرعي وذلك ثابت بالشهادة الصادرة من ادارة التنفيذ بمحكمة الاسرة الامر الذي حدى به الى اقامة الدعوى. وأكد المحامي العنزي الى المحكمة أن موكله دخل على المدعى عليها وعاشرها معاشرة الازواج الا انها تركت منزل الزوجية مع اخذ جميع اغراضها الشخصية بغير مسوغ ورفضت كل المحاولات الودية للصلح وكان موكله قد جهز لها السكن الملائم الا انها رفضت الامر الذي حدى به باقامة دعوى طاعة وجاء الحكم بالزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها وقد تم تأييد الحكم في محكمة الاستئناف.

و استند العنزي الى القانون الذي أكد انه اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ او منعت الزوج أن يساكنها في منزلها ولم يرفض نقلها سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء، وايضا لا يثبت نشوز الزوجية الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة، مطالباً العنزي بسقوط حقها في النفقة وذلك لتوافر مواد القانون عليها.

