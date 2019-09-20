دفتر أحوال

قضت المحكمة الكلية الدائرة المدنية بالزام مواطنة بأن تؤدي لطليقها مبلغ 5001 دك تعويضا مؤقتا عما اصابه من اضرار جراء اساءتها له وارتباطها بعلاقة غير مشروعة مع شخص أجنبي.

وتتلخص الدعوى ان الزوج وفي حال العثور فجأة على هاتف قديم لزوجته حينها وبعد صيانته شاهد ادلة دامغة على خيانة زوجته مع آخر، ورغم حصول المدعى عليها على حكم براءة من تهمتي الزنا والتحريض على الفسق والفجور مع عشيقها الا أن المحامي عبدالعزيز العنزي قدم أدلة دامغة امام المحكمة المدنية على ارتكاب المدعى عليها تصرفات مشينة تستلزم تعويض طليقها المدعي.

وهو ماخلصت له المحكمة بالزام المدعى عليها بتعويض طليقها مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وصرح المحامي عبدالعزيز العنزي وبعد الحكم بالمبلغ المقضي به على سبيل التعويض المؤقت وجار اعداد دعوى للمطالبة بمبلغ 100000 دك كتعويض نهائي.

