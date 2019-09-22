أول النهار

وصل ممثل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد محمد العازمي ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان محسن رمضان.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وعدد من الشيوخ والمستشارين بديوان رئيس مجلس الوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

