أول النهار

أكد أمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم د.إبراهيم نجم أن العلاقات المصرية الكويتية تعيش حالة من الثقة المتبادلة والازدهار الناتج عن تفاهم وتناغم مشترك بين رموز البلدين حكيم العرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن تصريحات قيادتي البلدين تعكس العمق المتجذر في تلك العلاقة وخاصة التعبير الذي يردده الرئيس السيسي مراراً وتكراراً بأن أمن الخليج من أمن مصر.

وأكد في تصريحات صحافية أن حكيم العرب أمير الكويت له مكانة في قلب كل مصري بمواقفه الداعمة للإرادة الشعبية المصرية ولا ننسى دوره العظيم في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري للعبور من الأزمة الاقتصادية. وأضاف قائلاً إننا لا نتجاوز الحق إذا قلنا إن أمير الكويت وحكيم العرب في قلب كل مصري وطني بمواقفه الكاشفة عن طيب معدنه، وخصوصاً التعاون المصري الكويتي في مجال ملاحقة خلية الإخوان التي تم اكتشافها بالكويت قال د.نجم : إن التعاون الوثيق بين البلدين ترجمه اكتشاف تلك الخلية الإرهابية حيث قامت سلطات البلدين بتقديم المشاورات الأمنية بما أسهم في ملاحقة عناصر تلك الخلية الإرهابية والتصدي لمحاولاتهم في زعزعة الاستقرار بالكويت، وجاءت زيارة النائب العام المصري بتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي بمثابة تضييق للخناق على العناصر الإرهابية

وعن المؤتمر الدولي الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم خلال الشهر المقبل،قال إن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بأصول الخلاف الفقهي والإفتائي والفكري وفق قواعد حضارية بعيدة عن التعصب أو التحزب لرأي أو استنتاج فكري علمي، رغبة من دور الإفتاء في العالم لترسيخ قاعدة ذهبية كان يسير عليها السابقون الأولون من العلماء والفقهاء بقولهم: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، والتصدي للدخلاء على الفكر الإسلامي الذين جعلوا الخلاف شيعا وأحزابا، وأسسوا وفق هواهم فقها جديدا لاينتمي إلى سماحة الإسلام ولا وسطية منهجه، لذا فإن المؤسسات الدينية المهمومة بقضايا الأمة تسعى خلال هذا المؤتمر لتصحيح المسار، وإعادة الخلاف إلى طريقه المستقيم، بعيدا عن تشجنات المتعصبين، وأراء المتنطعين، لذلك اختارت الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم أن يكون استثمار الخلاف الفقهي موضوع مؤتمرها الخامس، والذي يجتمع له ممثلو الإفتاء من خمس وثمانين دولة حول العالم، ليستلهموا التجربة المصرية الرائدة في التعامل مع الاختلاف المذهبي، ووضعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم هدفاً استراتيجيا يتبنَّى تجفيف منابع التطرف، والسعي إلى تقديم نموذج إفتائي يعتمد تقديم منهجية تسعى إلى الإسهام في حل المشكلات ودعم الاستقرار والمشاركة الحضارية الإنسانية، واستثمار الخلاف الفقهي وإدارته إدارة رشيدة في مواجهة التطرف ودعم الاستقرار والمشاركة الفاعلة على المستويات الوطنية والإنسانية والعالمية.

