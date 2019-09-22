الأولى

ملأت قلوب الكويتيين فرحة غامرة وعلت وجوههم ابتسامات الاطمئنان وهم يستمعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى حديث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد -حفظه الله ورعاه- إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم محملاً إياه تحيات سموه إلى كل كويتي وكويتية، ومطمئناً الجميع عن حالته الصحية.

ونحن نقول والسعادة ترتسم على قلوبنا وأعيننا.. سلامك وصل يا طويل العمر.. ونسأل الله أن يلبسك دائماً أثواب الصحة والعافية وأن يمد في عمرك لتظل رمزاً كبيراً نلتف حوله وضياء لدروب الخير لوطننا.

ولسنا في حاجة يا صاحب السمو لنؤكد لسموك مكانتك الكبيرة في نفوسنا ومحبتك الغامرة في قلوبنا وتبجيلك في عقولنا وثقتنا العظـيمة بحرصك على الكويت ومصلحتها وعلينا كشعب أَحَبَّكَ.. ولا شك في أن الكويت في ظل هذه الظروف الصعبة التي تحيط بها من كل صوب في أمس الحاجة إلى حكمة سموكم وحسن تقديركم للظروف والأحداث واطلاعكم الدائم ومتابعتكم الحثيثة لكل المستجدات المتسارعة.

كما أن المنطقة كلها في حاجة إلى حنكة سمو الشيخ صباح الأحمد وقدرته العالية على تقييم الأمور بشكل دقيق وعلى توجيهاته في كيفية التعاطي مع الأحداث من أجل أن يعم السلام وتتفرغ دول وشعوب المنطقة للتنمية والتطوير.

ومع بزوغ كل فجر جديد نرفع أكف الدعاء إلى المولى القدير أن يلبس سموكم ثوب الصحة والعافية وأن يعينكم على أداء مسؤولياتكم الجسام وأن تحققوا ما تصبون إليه من رفعة وعزة لهذا الوطن وشعبه.

وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

