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حمَّل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تحياته إلى جميع أبنائه المواطنين. جاء ذلك لدى استقبال سموه للغانم اول من امس الجمعة في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة.

وقال سموه للغانم أبلغ سلامي إلى كل كويتي وكويتية.

بدوره أعرب الغانم عن أمنياته بعودة سمو الامير في أقرب وقت إلى أرض الوطن سالما معافى متوجها بالشكر إلى سموه على مشاعره الطيبة تجاه أبنائه أهل الكويت.

وقال الغانم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: سلامك وصل أيها الكبير، والكويتيون صغيرهم وكبيرهم يدعون لك، وينتظرون سموكم بينهم وعندهم وحولهم سالما غانما بإذن الله.

إلى ذلك، أكد عدد من رؤساء الفرق التطوعية الشبابية القائمة على المبادرة الوطنية الرامية الى تقديم رسالة وفاء لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ان هذه المبادرة تعبر عن محبة الشعب لقائدهم الكبير.

واضاف هؤلاء الشباب في تصريحات لـ كونا عقب اجتماع تنسيقي لممثلي الفرق المتطوعة عقد في مقر الهيئة العامة للشباب ان المبادرة التي سيشارك بها مواطنون ومقيمون على حد سواء ستستمر الى أن تقر اعين اهل الكويت بعودة قائدهم الكبير الى البلاد.

