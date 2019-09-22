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واشنطن - الرياض - الوكالات: حملت السعودية امس ايران المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة النفط العملاقة أرامكو، فيما اعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على ارسال تعزيزات عسكرية اميركية الى الخليج بطلب من الرياض وأبو ظبي بالتوازي مع تشديد العقوبات على ايران لتصبح العقوبات الأقسى على الاطلاق التي تفرض ضد دولة. وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي امس، ان الهجوم على أرامكو عمل اجرامي تتحمل مسؤوليته ايران. وأعلن ان الصواريخ التي اصابت منشآت أرامكو اتت من الشمال موضحا ان المملكة تعمل على تحديد مكان الاطلاق.

وتابع نحن متأكدون ان المصدر ليس اليمن بل ايران في الشمال. حسبما نقل موقع قناة العربية الاخباري عنه.. وكشف الجبير ان السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.

الى ذلك اعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر ان ترامب وافق على ارسال قوات ومعدات اميركية لتعزيز دفعات السعودية تلبية لطلب منها وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد انه لمنع المزيد من التصعيد طلبت المملكة العربية السعودية دعما دوليا للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية بالمملكة.. كما طلبت الامارات العربية المتحدة المساعدة وأضاف استجابة لطلب المملكة وافق الرئيس على نشر قوات اميركية ستكون دفاعية بطبيعتها وستركز بشكل اساس على الدفاع الجوي والصاروخي.

وأكد سنعمل ايضا على تسريع تسليم معدات عسكرية الى المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لتعزيز قدرتهما على الدفاع عن نفسيهما.

من جانبه قال دانفورد في هذه المرحلة سيكون نشرا معتدلا.. من المقبول ان نقول ليس بالآلاف.

وكان ترامب قال بعد اجتماع مع فريقه للأمن القومي خصص للبحث في مختلف الخيارات بما فيها الخيار العسكري للرد على الهجمات فرضنا عقوبات على المصرف الوطني الايراني الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي وهي عقوبات في اعلى مستوى وحذر الرئيس الأميركي من ان ضرب 15 موقعاً كبيراً في ايران لايحتاج اكثر من دقيقة وسيشكل يوماً بالغ السوء لايران. بيد انه اضاف لكن ليس هذا ما افضله.

من جهته اوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الذي كان الى جانبه في مؤتمر صحافي بالبيت الابيض ان العقوبات تتعلق باستهداف آخر مصدر دخل للبنك المركزي الايراني والصندوق الوطني للتنمية، اي صندوقهم السيادي الذي سيقطع بذلك عن نظامنا البنكي وأضاف هذا يعني انه لن تعود هناك اموال تذهب الى الحرس الثوري الايراني لتمويل الارهاب.

في المقابل اعتبر حاكم المصرف المركزي الايراني ان العقوبات الجديدة تظهر قلة حيلة واشنطن، بحسب ما اوردت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء ارنا.في حين حذر قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي امس من ان اي دولة تهاجم الجمهورية الاسلامية ستصبح ساحة المعركة الرئيسة في النزاع وأضاف لن نسمح ابدا بجر اي حرب الى الاراضي الايرانية.