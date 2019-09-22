الأولى

قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية انه تلقى عدة بلاغات تفيد بالقبض على 45 شخصا في محافظات؛ القاهرة، والاسكندرية، ودمنهور، ودمياط، والمحلة بالغربية خلال الأحداث التي وقعت مساء الجمعة بين متظاهرين وقوات الأمن.

وذكر المركز الذي يديره الناشط الحقوقي خالد علي، أسماء المقبوض عليهم وأماكن القاء القبض عليهم تفصيليا وذلك عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فيما كشف مصدر أمني رفض ذكر اسمه عن استغلال بعض العناصر المخربة محدودة العدد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري التي أقيمت مساء الجمعة لمحاولة احداث فوضى في بعض الشوارع.

وأشار الى أن قوات الأمن تصدت لهذه العناصر لحماية المنشآت العامة من محاولاتهم التخريبية وتم القبض على بعضها دون حدوث خسائر أو اصابات وجار التحقيق معها.

وأكد المصدر الأمني أن الحياة تسير بصورة طبيعية في جميع شوارع وميادين القاهرة والمحافظات لافتا الى أن ما تناولته احدى الفضائيات المشبوهة هي فيديوهات ملفقة من أحداث قديمة ترجع الى سنوات مضت.

الى ذلك نفى مصدر مطلع صحة البيان المنسوب الى الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الذي يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الفريق عنان يرقد بأحد غرف العناية المركزة في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي وكل ما يتردد عن اصداره هذا البيان لا صحة له على الاطلاق.

عربياً، رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات، أنور قرقاش، أن حملة الاخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا.

وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر أمس أن منصات الاعلام الموجه والمدعوم يقابله دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها.

كما شدد على أن مصر تتعافى وتواجه التحديات باصرار يومياً، مضيفاً: الواقع غير الذي يروج له هذا الاعلام الحزبي، الممول خارجيا.