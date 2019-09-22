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لندن - الوكالات: حذر تقرير أممي، صدر عن اللجنة الحكومية الدولية لشؤون التغير المناخي «IPCC»، من أن المناطق المحيطة بالخليج وبحر العرب والبحر الأحمر هي الأكثر عرضة للتضرر من آثار التغير المناخي في العالم.

وتعقيبا على ما اقترحه التقرير الذي يستعرض عدداً من السيناريوهات المحتملة لظاهرة التغير المناخي، قالت ريتشيل ليكر، عالمة المناخ بمؤسسة «اتحاد العلماء المهتمين» في واشنطن، ان دول الخليج وبعض دول شمال افريقيا هي الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي؛ لارتفاع درجات الحرارة فيها، وطول فصل الصيف، وندرة الموارد المائية بها، ما يهدد بنزاعات اقليمية على مصادر المياه.

ولفتت ليكر الى حتمية التحرك الجاد والعاجل لمواجهة الظاهرة، بالقول ان «تقديرات العلماء تشير الى أن درجات الحرارة سترتفع عالمياً بمقدار درجتين بحلول عام 2050، مشددة على أن ذلك سيكون له نتائج أكثر خطورة وكارثية على دول الخليج، مما له على باقي دول العالم، اذ يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في بعض دول الخليج 60 درجة مئوية وهو ما سيجعل الحياة في المنطقة «مستحيلة» بحلول منتصف القرن.

وفي عام 2001 نفق نحو ألف طن من الأسماك في منطقة الجون بالكويت، في كارثة بيئية غامضة عزاها البعض لارتفاع درجات الحرارة، بحسب التقرير.

وفي حين تشير الدراسات الحديثة الى أن فترات الجفاف الطويلة، ويباس التربة، وانبعاثات الغبار؛ زادت بنسبة تصل الى 70% في كل من السعودية والعراق وسورية خلال السنوات العشرين الماضية فقد توقع الصحافي البريطاني المختص بالصحة، والمعني قضايا الشرق الأوسط، جوناثان جورنول، أن تصبح الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي، واليمن، وأجزاء من العراق، فضلاً عن مناطق شاسعة من ايران «مستحيلة» بحلول نهاية القرن؛ اذ ستختبر تلك المناطق، بحسبه، درجة حرارة ما يعرف بـ«المصباح الرطب»، وهو مزيج من درجات الحرارة والرطوبة معاً. وحددت دراسة أجراها علماء المناخ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قدرة الجسم البشري على التكيف مع درجات الحرارة والرطوبة العالية، بحوالي 35 درجة بمقياس «حرارة المصباح الرطب»، وتصل درجة «حرارة المصباح الرطب» الى 30 درجة مئوية، حينما تكون درجة الحرارة الفعلية 40 درجة مئوية.

ونقل موقع هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» عن المؤرخ والفلكي الكويتي، عادل السعدون، قوله انه يعوّل على قدرة المواطنين على التكيف مع درجات الحرارة العالية في المنطقة، واضاف «عادة لا أخرج الى الشارع لمدة تزيد عن 5 دقائق، اذ تتوفر لدينا المكيفات داخل أماكن العمل والسيارات» مشيراً الى أن العمالة الوافدة على الكويت هي الفئة الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع درجات الحرارة، اذ يضطر كُثر منهم الى العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، وهو ما دفع الكويت لاستصدار قانون يمنع تشغيل العمال خلال ساعات القيظ في فصل الصيف، حفاظاً على حياتهم.

غير أن دليل الأداء السنوي لتغير المناخ، المعني بتتبع جهود مكافحة الاحتباس الحراري في60 دولة، وضع الكويت ضمن قائمة الدول ذات الأداء الضعيف جداً في مكافحة الظاهرة.