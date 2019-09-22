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أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارا بتعديل لائحة العلاج بالخارج المعمول بها حاليا. تضمنت التعديلات إضافة الغسيل الكلوي للمرضى الذين يحتاجون اليه، والذين تتم الموافقة على ارسالهم للعلاج بالخارج من أمراض أخرى من قبل اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج وفقاً للائحة من دون الحاجة للعرض على لجنه تخصصية في شأن الغسيل الكلوي.

وجاء في اللائحة: يُصرف للمريض في الحالات التي تتحمل الوزارة نفقات علاجهم بالخارج المخصصات المالية إذا زادت مدة اقامته بالمستشفى على أسبوعين وذلك لحالات حوادث الطرق والكسور الحادة والحروق الحادة والجلطات القلبية والدماغية الحادة.

وسمحت اللائحة لمرضى زراعة الأعضاء والسرطان بايقاف العلاج بحد أقصى ثلاثة أشهر والعودة للعلاج بالخارج من دون العرض على لجنة تخصصية و إعطاء بعض الصلاحيات لمدير إدارة العلاج بالخارج او من يفوضه لتسهيل اجراءات سفر المرضى والمرافقين للعلاج بالخارج.

واكدت كذلك على منح صلاحية للمكتب الصحي بتمديد العلاج لحالات السرطان وزراعة الأعضاء للكبار شهريا، وبحد أقصى ستة أشهر بناءً على تقرير الطبيب المعالج على ان يتم اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.