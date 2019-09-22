الأولى

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد عن استعدادات الشركة لمواجهة التداعيات المتوقعة عطفاً على حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد.

وطمأن المواطنين والمقيمين في الكويت بتوافر منتجات الشركة وخصوصا الخبز العربي بمعدلات تغطي اي زيادة في حجم الطلب، لافتا الى ان المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الاساسية والتموينية من 4 إلى 8 أشهر وفقا للمنتجات والمخزون في الشركة، مؤكداً أن جميع المخابز على أهبة الاستعداد لاستقبال الجميع لتلبية طلباتهم، ولديها خطة عمل انتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها الى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الأخرى بصورة مرضية، مشيرا الى ان نجاح الشركة في ترجمة مفهوم الأمن الغذائي على ارض الواقع خلال الازمات السابقة التي تعرض لها بلدنا الحبيب يدعو لترسيخ الثقة بها كاداة حكومية معنية باستقرار الامن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.

واكد ان السياسة التي تتبعها الحكومة الكويتية الرشيدة للحفاظ على أمنها الغذائي هي مثال يحتذى لدول المنطقة، داعيا الله عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل شر.