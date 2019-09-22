الأولى

كشفت لجنة الخدمات العامة الوزارية عن أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد «T2» بمطار الكويت الدولي بالكامل (الحزمة الاولى والثانية والثالثة) وتشغيله حسب الموعد المحدد، لافتة الى ان نسبة الانجاز في تنفيذ المشروع بلغت 36 في المئة، مبينة الى أن العمل يسير وفق الجدول الزمني للانتهاء منه في 2023. (طالع ص13)

وقالت اللجنة في بيان صحافي أمس عقب زيارة تفقدية قامت بها الى مشروع «T2» إن نسبة الصرف على الانجاز بلغت نحو %21?3 في حين أن نسبة التأخير ضئيلة حتى الان إذ لا تتجاوز %0?3. وقال رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود لـ «كونا» إن مشروع «T2» سيكون اضافة جوهرية لمطار الكويت ونقلة نوعية لقطاع النقل الجوي في البلاد، مشددا على ان المشروع يحظى بدعم مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء كأحد المشاريع الحيوية في البلاد ويعد من المشاريع الحكومية التنموية وذلك بطاقة استيعابية تصل الى 25 مليون راكب سنويا وتصميم عالمي فريد. واوضح الحمود انه سيتم البدء في الاجراءات اللازمة لدخول المشغل العالمي لادارة مبنى الركاب قبل انتهاء المشروع بفترة كافية لتكون هناك استمرارية في استكمال الاعمال بعد تسلم المبنى وتتوافق مع متطلبات التشغيل حسب المعايير الدولية.

وأشاد الحمود بالدور الحيوي لوزير التجارة وزير الخدمات خالد الروضان وجهوده والوزراء في لجنة الخدمات العامة الوزارية في وضع مبنى الركاب الجديد كأولوية في المتابعة والاهتمام.