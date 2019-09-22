وطن النهار

كشف التحليل الاحصائي لانجازات الادارة العامة للتنفيذ ان اجمالي اجراءات اقسام التنفيذ المختلفة بلغ 285200 اجراء خلال شهر يونيو 2019 حيث شكلت اجراءات طلب حجز تنفيذ بما للمدين لدى الغير العدد الاكبر من الاجراءات حيث بلغت نسبتها 26?3% من اجمالي الاجراءات، بينما شكلت اجراءات فتح ملف (التعديل نفقة) أقل الاجراءات عدداً بنسبة 0?04% بينما شكلت اجراءات فرع العاصمة العدد الاكبر من حيث عدد الاجراءات خلال هذا الشهر حيث تمثل نسبتها 32?5% من اجمالي الاجراءات في الفروع، تليها اجراءات فرعي حولي والفروانية بنسبة 16?2% و15?1% على الترتيب، ثم فرعي الاحمدي والجهراء بنسبة 12?4% و11?6% على الترتيب، واخيرا فرعي مبارك الكبير والمطار بنسبة 6?1% لكل منهما.

وأكد التحليل الاحصائي أن اجمالي اجراءات اقسام منع السفر المختلفة بلغ 20029 اجراء خلال شهر يونيو الماضي حيث بلغت اجراءات امر منع سفر 6583 اجراء وبنسبة 32?9% وهي النسبة الاكبر من الاجراءات، ثم اجراءات امر رفع منع سفر بنسبة 21?4% في حين شكلت اجراءات كل من اعادة فتح ملف تم تنفيذه وتم التنفيذ وتجديد امر ضبط واحضار مدين وامر افراج بدون ضمان وامر ضبط واحضار مدين واخطار بتنفيذ حكم اقل الاجراءات عدداً وبنسبة 0?01% لكل منهم خلال هذا الشهر.

بينما تشكل اجراءات فرع المطار النسبة الاكبر من حيث عدد الاجراءات حيث بلغت نسبتها 50?7% من اجمالي اجراءات الفروع، في حين جاء فرع مبارك الكبير الاقل عدداً من حيث الاجراءات بنسبة 2?0%.

واشار التحليل الاحصائي الى ان اجمالي اجراءات اقسام الايجارات بلغ 6554 اجراء خلال شهر يونيو الماضي حيث جاءت اجراءات ايصال التوريد في المرتبة الاولى خلال هذا الشهر بعدد 5076 اجراء وبنسبة 77?5%، بينما جاءت اجراءات اغلاق ملف واجراءات ملفات تم تنفيذها في المرتبة الاخيرة وبنسبة 0?02% لكل منهما بينما شكلت اجراءات فرع العاصمة العدد الاكبر من حيث عدد الاجراءات بنسبة 76?7%، في حين جاءت معاملات فرعي الجهراء ومبارك الكبير الاقل عدداً بنسبة 1?1% و1?2% على الترتيب.

وقال التحليل ان اجمالي عدد الاجراءات المختلفة بقسم التركات 1665 اجراء خلال شهر يونيو الماضي حيث اجراءات استمارة صرف واجراءات امر تأكيد بصرف النسبة الاعلى من اجمالي اجراءات قسم التركات وبنسبة 30?8% لكل منهما، تليهما اجراءات اذن صرف بنسبة 30?3% وجاءت اقل الاجراءات عدداً في اجراءات شهادة لمن يهمه الامر واجراءات شهادة ايداع اجرة شهرية بنسبة 0?1% لكل منهما.

