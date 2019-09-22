وطن النهار

وصلت نسبة الانجاز في مشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر «الثابتة والمتحركة» وتطوير برنامج المراقبة وتحسين جودة الهواء الى ما يعادل 20 في المئة، حيث يهدف المشروع الى تحسين خدمات عدة مثل مراقبة وتحسين جودة الهواء.

وسوف يقوم المشروع بتطوير قاعدة البيانات الجغرافية لجودة الهواء، وتقييم الوضع الراهن لشبكات رصد جودة الهواء، شاملا مواقعها واجهزة لرصد الملوثات التي يتم رصدها، وكذلك تحديد بصمة التلوث ونسب الملوثات لمصادرها وتطوير مهارات موظفي الهيئة المختصين بجودة الهواء.

كل هذا من شأنه ان يعد المشروع خطة مستقبلية لتحديد مواقع محطات جودة الهواء حتى عام 2035 بحسب خطة الدولة لاستخدام الاراضي واعداد الخطة الاستراتيجية لادارة جودة الهواء.

ومن ابرز اهداف المشروع زيادة شبكة الرصد (2) محطة ثابتة، الى جانب تدريب 5 من الموظفين على النماذج الحسابية وحساب الحمل البيئي، وبيان الحمل البيئي، ومراقبة مستمرة للملوثات وحساب كمياتها، اضافة الى وجود برامج للحمل البيئي يمكن تحديثها كل فترة، ومن ثم معرفة المناطق الاكثر تلوثا.

ومن اهم المؤشرات التنموية التي يحتويها المشروع هي جودة الهواء، والطقس والطاقة، وتلوث الهواء على ان يسلم المشروع الذي بلغت كلفته 3 ملايين في بحر عام 2022.

