وطن النهار

قال بنك الائتمان امس ان اجمالي القروض العقارية التي صرفت خلال شهر اغسطس الماضي بلغ نحو 19?5 مليون دينار.

واضاف البنك في بيان صحفي ان اجمالي قروض المحفظة (التوسعة والترميم) بلغ 140 الف دينار.

واوضح ان حجم القروض لبناء قسائم خاصة بلغت 1?2 مليون دينار مضيفا ان حجم القروض لبناء قسائم حكومية بلغ نحو 11 مليون دينار فيما بلغ حجم قروض شراء بيوت 3?9 ملايين دينار.

وذكر ان حجم المبالغ المصروفة لحالات توسعة وترميم السكن الخاص بلغ 130 الف دينار فيما بلغ حجم القروض لتوسعة وترميم بيوت حكومية ما يقارب مليون دينار.

واشار الى انه تم صرف 10 الاف دينار لفئة قروض ومنح بيوت خرسانية فيما بلغت منح ذوي الاعاقة 2?2 مليون دينار.

