وطن النهار

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على أن الصحة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، مثمنا الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت بالشأن الصحي، ومستوى الخدمات الصحية، منوها الى ان تحديد معايير دقيقة لاختيار المدن الصحية في البلاد واستيفائها لهذه المعايير من شأنه وضع المدن والمناطق الكويتية المستوفاه لها على الخارطة العالمية، كما يدفع المحافظات والمناطق الى التنافس فيما بينها لاكتساب مقومات الاعتراف الدولي بتميزها في المجال الصحي والبيئي ومختلف العناصر المؤهلة لتحقيق هذه الغاية، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً لاتخاذ اجراءات تسجيل منطقتي الأحمدي والفنطاس تمهيدا لانضمامها الى منظومة المدن الصحية أسوة بضاحية جابر العلي التي تم تسجيلها مؤخراً.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتورة آمال اليحيى رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة، والدكتور حسن القطان الاستشاري بمكتب المدن الصحية وذلك في ديوان عام محافظة الاحمدي، حيث أوضح الخالد ان محافظة الاحمدي بجميع قطاعاتها الحكومية ومؤسساتها المجتمعية تولي اهتمامها لمبادرة المدن الصحية ودعم جهودها على امتداد مناطق المحافظة المختلفة، ايمانا بمردودها الحيوي البالغ على أهالي وقاطني تلك المناطق، مثمنا الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة لانضمام أكبر عدد ممكن من المناطق الى هذه المبادرة ما ينعكس دوليا واقليميا على التصنيف العالمي للكويت.

