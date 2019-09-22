وطن النهار

طالبت جمعية المعلمين، وزارة التربية بسرعة الانتهاء من ملف قضية التوجيه الفني، واتخاذ الاجراءات العاجلة لمنح الموجهين والموجهات كامل حقوقهم المكتسبة، مشيرة أن الأزمة الحالية، التي وضعت الميدان على صفيح ساخن، ما كان لها أن تكون، وقد جاءت على خلفية عدم ادراج تقييم الموجهين في برنامج النظم المتكاملة، وعدم وجود المسمى الوظيفي لهم في البرنامج، ما أدى الى حرمانهم ودون أي وجه حق، من مكافأة الأعمال الممتازة والترقيات في الدرجات الوظيفية، وهي حقوق مشروعة ومكتسبة لا يختلف عليها أحد.

وأعربت الجمعية عن استغرابها للتهميش القائم حاليا، وعدم اهتمام الوزارة بالشكل المنشود في اعتماد الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني، مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعبه التوجيه، وضرورة أن ينظر اليه، بنظرة شاملة ومتكاملة بعيدة عن القرارات المعنية بعموم الوظائف الادارية في وزارة التربية، وغيرها من الجهات الحكومية، مع أهمية وضرورة اعتماد وادراج وظائف ومسميات التوجيه الفني في الهيكل التنظيمي، لضمان شفافية العمل، ومعرفة واجبات هذه الوظائف بشكل كامل، وغير قابل للاجتهادات والتفسيرات.

وأشار رئيس الجمعية مطيع العجمي الى أن مجلس، شكل لجنة لوضع مقترح بالهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية، وهو على وشك الانتهاء منها لرفعها للوزارة، ومناقشته والعمل على اقراره بعد اعتماده، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة وجود هيكل تنظيمي للتوجيه الفني، ووصف وظيفي يتطابق مع الهيكل مع بيان المهام والصلاحيات، وبما يحقق الهدف من وجود التوجيه ودعمه لجميع عناصر العملية التعليمية.

