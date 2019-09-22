وطن النهار

احتفالا بالذكرى الخامسة لتكريم صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الانساني، كرم نادي الصحافة والاعلام الكويتي وجريدة «الانباء» افضل الاعلاميين العرب بالمجال الانساني والاجتماعي لعام 2019 بجائزة الكويت للبرامج الانسانية والتي فاز بها الاعلاميون عبدالمحسن البرقاوي وعيد الرشيدي مع بطلة الكويت شيماء العيدي بفندق بلازا اثنيه مساء الخميس الماضي.

وبعد السلام الوطني، قدم الاعلامي خالد البناو لصعود رئيسة نادي الصحافة والإعلام الكويتي الزميلة اميرة عزام التي قالت في كلمتها: تعتمد الجائزة على تكريم الاعلاميين في الكويت والوطن العربي من اصحاب البرامج التلفزيونية ذات الطابع الإنساني التي تعتبر من الناس وإلى الناس.

فهذه الجائزة لا تعتمد على المصالح ولا الشهرة ولا قياس الشخصية الاعلامية بعدد المتابعين وانما بالاجتهاد في العطاء دون مقابل وليس من اجل الوظيفة فقط،، خاصة في زمن يصعب فيه تقدير الاعلامي الحقيقي صاحب الرسالة والبصمة والاثر، والتحدي الاكبر في السنوات المقبلة

واضافت: فهذه دعوة للمزيد من التنافس في تقديم برامج انسانية واجتماعية والجميل ان تكون هذه الجائزة بذكرى غالية على الكويت بتكريم اميرها قائد العمل الانساني ، ويسعدني ان يكون الداعم الاكبر لها هو جريدة الانباء الكويتية فشكرا لها ولكافة الوسائل الاعلامية الصديقة التي تدعم هذه الاحتفالية وانتظرونا مع الجديد في السنوات المقبلة ان شاء الله في دول عربية أخرى وشخصيات اعلامية تستحق التكريم

بدوره قال ممثل جريدة الانباء المستشار حسام فتحي : «يسر جريدة الانباء الكويتية ان تحتفل بالذكرى الخامسة لأمير الانسانية والتي قد بدأتها مع نادي الصحافة والاعلام الكويتي في العام 2016 بتكريم افضل الاعلاميين العرب في المجال الانساني والاجتماعي

واضاف: فقد دأبت الأنباء على دعم الشباب والبرامج الاعلامية التي تزيد من ترابط المجتمع وتنشر الخير والايجابية من اجل انجازات اجمل في المستقبل ويسرنا تكريم بطلة الكويت شيماء العيدي والاعلاميين المبدعين عبدالمحسن البرقاوي وعيد الرشيدي.

وفي كلمتها بالحفل قالت البطلة شيماء العيدي انها بعد السنة الخامسة من العلاج تؤمن ان اشياء اجمل تنتظرها وهو ما تأكد لديها حين زف اليها الديوان الاميري خبر تمثيلها للكويت بمؤتمر تمكين المرأة بقطر والاجمل هو تلقيها لخبر تكريمها من قبل جريدة «الانباء» ونادي الصحافة والاعلام قائلة «وجدت الاخت أميرة فعلا اميرة باخلاقها فشكرا على هذه الاستضافة الجميلة والتكريم الاجمل بين عامودين اعلاميين».

