وطن النهار

اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام على الجهوزية الكاملة لجميع القطاعات بالوزارة للتعامل مع اي احداث.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) ان النهام ترأس اجتماعا امنيا ضم القيادات الأمنية الميدانية واستمع الى أهم الاستعدادات الأمنية وجهوزية قطاعات الوزارة في تأمين الوضع الاقليمي الراهن والواجبات والمهام المنوطة بهم على مدار الساعة.

واضافت الوزارة ان ذلك يأتي في اطار التنسيق والعمل الميداني المشترك مع جميع الأجهزة المعنية والتعزيزات اللازمة وخطط التعاون مع الفرضيات والأحداث الطارئة كافة.

واشارت الى ان النهام نقل تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة الشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالانابة أنس الصالح وتقديره للجهود المبذولة خلال الفترة الاخيرة وتأكيده على اهمية الدور الذي تقوم به جميع قطاعات (الداخلية) في الحفاظ على امن واستقرار البلاد.

ودعا النهام الجميع الى التعاون مع المؤسسة الامنية واستقاء المعلومات المتعلقة بالاوضاع الأمنية من مصادرها الرسمية المتمثلة في الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني منعا لنشر او تداول الشائعات حفاظا على سلامة البلاد واراضيها من اي اخطار.

واعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها كل قطاعات الوزارة مشددا على اهمية التنسيق بينها وان يتم ذلك على اعلى مستوى واستباق الاحداث لترسيخ دعائم الامن وتنفيذ الاوامر وفقا للخطط المعدة والتسهيل على المواطنين والمقيمين بما لا يخل بالاجراءات والنظم المعمول بها.

من جانبه أكد الحرس الوطني الكويتي الخميس الماضي اهتمام القيادة العليا للحرس بالتزام اقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية في البلاد.

وأشار (الحرس) في بيان له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) الى قيام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي يرافقة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والمدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد بزيارة تفقدية الى مصفاة الأحمدي وعدد من المنشآت النفطية.

وذكر أن الفريق الرفاعي تفقد قوات الحرس الوطني والاستعدادات والاجراءات التي يقومون بها لحماية وتأمين المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى التي يتولى الحرس الوطني مسؤولية حمايتها.

وأكد اهتمام القيادة العليا ممثلة برئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتزام اقصى درجات اليقظة وإحكام السيطرة لتأمين المنشآت النفطية لأهميتها.

