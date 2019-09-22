وطن النهار

أشاد أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي بـ «الدبلوماسية الشعبية» التي يقودها الاتحاد البرلماني العربي في إيجاد حلول لأزمات المنطقة العربية. وقال الرويعي لـ (كونا) في ختام مشاركته باجتماعات الدورة الـ 26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ان المساحة المتاحة للدبلوماسية الشعبية تعطيها مرونة أكبر مقارنة بنظيرتها الدبلوماسية الرسمية للدولة ما يعزز دورها في مواجهة التحديات والبحث عن الحلول لأزمات المنطقة العربية.

وعن مناقشات اللجنة التنفيذية البرلمانية العربية قال الرويعي إنها تطرقت إلى جانب عملها الفني لبعض الازمات والقضايا التي تمر بها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها «القضية الجوهرية» للعرب والمسلمين.

وأفاد بأنه جرى كذلك التنديد «الشديد» لما تعرضت له المملكة العربية السعودية أخيرا من هجمات على منشآتها النفطية واصفا إياها بأنها «تهديدات تمس العالم العربي والإسلام» وحول أهمية مشاركة الشعبة البرلمانية الكويتية أكد الرويعي حرص الشعبة على دعم العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة عبر المشاركة «الفاعلة» وتقديم الاقتراحات التي تسهم بتنمية الحركة البرلمانية.

وشدد كذلك على حرص الشعبة على انتهاج العمل السياسي المتسق مع ثوابت السياسة الخارجية للكويت.

