وطن النهار

الرباط - «كونا»: قال سفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا الاربعاء الماضي ان مناهضة الاسلاموفوبيا تمثل دعوة لتصحيح المعتقدات الخطأ حول الاسلام والمسلمين وتعزيز التعايش والحوار بين الامم والشعوب بعيدا عن التعصب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اليحيا لـ (كونا) على هامش مشاركته في اللقاء التواصلي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بمقر البرلمان المغربي مع سفراء الدول الإسلامية المعتمدين بالرباط حول إقرار يوم عالمي للاسلاموفوبيا من أجل التسامح.

وشدد اليحيا على ان اعتماد يوم عالمي لمناهضة الاسلاموفوبيا من شأنه ان يلفت انتباه الراي العام العالمي الى سماحة الاسلام واعتداله وتماهيه مع القيم الانسانية الداعية الى التسامح والتعايش والتعارف بين الامم والشعوب على اختلاف مللها ودياناتها.

واكد في هذا السياق اهمية الدور الذي تضطلع به الكويت في نشر قيم التسامح والمحبة وابراز الوجه الحضاري للاسلام الحنيف في وجه الخطابات المتطرفة والايديولوجيات المفرقة وذلك في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.

