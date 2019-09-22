وطن النهار

اختتمت الحملة الوطنية للتبرع بالدم 22 التي تنظمها حسينية دار الزهراء بالتعاون مع بنك الدم وعدد من المساجد والحسينيات في شهر محرم الحرام من كل عام فعالياتها لعام 1441 هجري بنجاح ملحوظ وتنظيم ناجح حيث تميزت هذا العام بدخول عدد اكبر من الحسينيات والديوانيات واستمرارها لمدة 12 يوماً متواصلاً حيث استقبلت اعدادا كبيرة من المتبرعين من رواد الحسينيات والمنظمين وحتى رجال الأمن المشرفين على الامن في الحسينيات، بالاضافة الى دخول النساء كعنصر متبرع لاول مرة في بعض الحسينيات. وبدورهم اشاد المنظمون واصحاب الحسينيات بالتنظيم الجيد والجهود التي بذلها العاملون في بنك الدم في اتمام عمليات التبرع بشكل سلس واجراءات سهلة امام المتبرعين وتواجدهم لمدة طويلة قبل وبعد عمليات التبرع في الحسينيات.

ومن جانبه اكد المنسق العام لحملة التبرع بالدم بين بنك الدم والحسينيات عمار كاظم ان التبرّع بالدم يعتبر أسلوباً إسلامياً حضارياً على مستوى الإيمان والخير، وإثارةً للذكرى في أجواء المأساة. حين تسود المجتمع روح التطوّع والتعاون وتكاتف الجهود، فإنّ ذلك يقرّب ما بين فئات المجتمع المختلفة ليكونوا يداً واحدة لبناء المجتمع ممّا يزيد من لحمة التماسك المجتمعي إلى جانب ذلك فإنّ الشخص المُعطي يقود عملية البناء، وحينما تتوافر روح الخدمة لدى الأفراد يتقدَّم الفرد والمجتمع على حدٍّ سواء. يقول الرسول محمّد (): «أحبُّ الناسِ إلى اللهِ عزّوجلّ أنفعُهم للناس».

وقال كاظم : يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: (وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا) (المزمل/ 20). ويقول رسول الله محمّد (): «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» و«خير الناس مَن نفع الناس»، مشيرا الى اننا كلّنا معرّضون للحوادث والمرض في أية لحظة وقد تكون حياتنا في تلك اللحظة في خطر ومعتمدة على عملية التبرّع ونقل الدم إلينا. لهذا تعتبر عملية التبرّع بالدم، من أهم المبادرات التي تعزز القيم الإنسانية الفاضلة والأخلاق العالية تحت منهج الإحساس بالآخرين، الذين يحتاجون إلى وحدات الدم هذه، وتُرسل هذا الوحدات إلى المستشفيات، وإلى كلّ شخص يحتاج إليها.

ثورة الدروس والعبر

واوضح كاظم ان من مظاهر التجدد في إحياء موسم عاشوراء الحسين (عليه السلام)، تنظيم حملات التبرّع بالدم، وهي ظاهرة يثني عليها الجميع، لما لها من منفعة عامّة تلتقي مع أهداف ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) العليا في البذل والعطاء والتضحية مشيرا إلى ان الإمام الحسين (عليه السلام)كان ومازال مثالاً يُحتذى به في العطاء والفداء، لقد أعطى ماله وما كسب من أجل خلاص البشرية. لقد ضحّى (عليه السلام) من أجل الآخرين، من أجل الإنسانية. ضحّى بكلّ شيء، ضحّى بنفسه، بحياته، بأهل بيته، بأصحابه. فكانت ثورته.. ثورة غنيّة بالدروس والعِبر.. فيها التضحية بالمال والنفس والأهل والمكانة الاجتماعية.

وأضاف: المظلومون والمضطهدون والمقهورون من كلّ المذاهب والبقاع.. يتوجّهون في كلّ رغباتهم إلى جوهر ثورة الحسين (عليه السلام)، ففي اتّجاههم الفطري ورودٌ إلى منبع الكرامة والإنصاف والعدل والأمان. إنّ ثورة يقودها واحد من أقدس شخصيات الأُمّة وأئمّتها لتكون لها قيمتها وأهميّتها العقائدية والأخلاقية الخاصّة.

قيمة عظمى

ومن جانبه قال القائم على حسينية دار الزهراء محمد جواد كاظم: تستمر الحياة وترتقي بوجود الإنسان الذي يفهم ويعي مقومات الحياة، وهذا ما أكده وأراده الإمام الحسين عليه السلام في ثورته المباركة، والتي قدم فيها حياته وحياة عياله

وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، في يوم عاشوراء وعلى أرض كربلاء سقى سيد شباب أهل الجنة ومن معه شجرة الحرية التي أراد لها البعض أن تذبل وتموت، مشيرا الى انهم سقوها بدمائهم الزكية الطاهرة التي أعادت الحياة للأحرار الذين تغنوا ومازالوا بتضحيات سبط النبي صلى الله عليه وآله الإمام الحسين (عليه السلام).

واضاف : من يعرف قيمة الدم في إحياء الأمة، يعرف أهمية وقيمة حملة التبرع بالدم التي بدأتها حسينية دار الزهراء منذ 22 عاماً بالتنسيق مع إدارة بنك الدم .

كلنا يعرف أن هناك الكثير ممن يحتاجون إلى قطرة دم تعيد لهم الحياة، وتعيد البسمة لمن وراءهم عوائلهم وأسرهم . ولهذا نحرص في حسينية دار الزهراء على التنسيق مع إدارة بنك الدم وإدارة الحسينيات والمساجد قبل شهر محرم بوقت كاف، لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الحملة المباركة.

وتابع: كل الشكر والتقدير لكل من شاركنا هذا العام في حملة التبرع بالدم من مدير بنك الدم الدكتورة ريم الرضوان ولكل من شارك فيها من موظفي بنك الدم ولإدارة الحسينيات ولمن قدم قطرات من دمه ليكون له جزاءً حسناً، ولمن شاركنا من وسائل الإعلام .

معنى التضحية

وبدوره قال القائم على حسينية ديوان الزلزلة د. سيد يوسف الزلزلة ونحن نعيش شهر الإمام الحسين عليه السلام شهر محرم الحرام والذي قدم الحسين نفسه واهل بيته تضحية في سبيل الله ولمصلحة الانسانية، فدماؤه ودماء أهل

بيته التي سالت على تراب كربلاء علمتنا معنى التبرع للانسان، فوجود بنك الدم وتبرع رواد الحسينيات بدمائهم لاخوتهم واخواتهم في الانسانية مظهر جميل من مظاهر العمل لله وخدمة للبشرية، فكل الشكر للاخوة في بنك الدم

وكل الشكر لمن تبرع بدمه ونسأل الله ان يتقبل اعمال الجميع انه سميع مجيب.

حدث عالمي

من جانبه قال القائم على حسينية الهاشمية الدكتور سيد جواد خلف بدأ القائمون على دار الزهراء مشكورين فكرة التبرع بالدم في العشرة ايّام الأولى من محرم متحملين ترتيب وتنسيق ذلك بين بنك الدم والحسينيات التي تسمح لها ظروفها من حيث الموقع والمساحة المطلوبة وكذلك عدد المتبرعين فلهم كل الشكر والامتنان لانها فكرة صائبة لانها تتفق وثورة الامام الحسين فكما ثورة الامام الحسين وآل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه المخلصين لدينهم ولإمامهم لإنقاذ دين الاسلام من الانحراف والضياع فكذلك هؤلاء المتبرعين بدمائهم ينقذون عددا لا بأس به من المرضي وهي مشاركة إنسانية جليلة ارجو ان تستمر وتتوسع داخل الكويت وخارجها وهي عملية وممارسة محببة ومفيدة لانقاذ حياة الكثر من المرضي والمحتاجين لهذه الدماء سواء داخل او خارج الكويت فلأصحاب الفكرة والمتبرعين كل الشكر والتقدير ونشد على أيدي اصحاب الفكرة للاستمرار والتوسع اسلامياً ودولياً وسيكون ان شاء الله حدثاً عالميا في يوم من الأيام منبعه الكويت نتمنى ذلك مع تكرار شكرنا وتقديرنا لاصحاب الفكرة والمتبرعين.

الدماء الخالدة

وبدوره قال القائم على حسينية معرفي موسى معرفي : يتلألأ الحسين مع اصحابه في ذكرى عاشوار في سماء الحرية و المجد، ولقد اعطى الحسين (عليه السلام) دمه من اجل رفعة الاسلام فكسب الخلود الى يوم الدين . لذا فمن الجدير بان نتبع خطاه بالتبرع بدمائنا بهذه المناسبة من اجل انقاذ اخواننا واخواتنا المحتاجين، ونحن في حسينية معرفي نقتدي بالمساهمة في التبرع في هذه الحملة مع الحسينيات الاخرى. بارك الله في عطائكم واسبغ عليكم نعمة الصحة والعافية.

الأجر والثواب

ومن جانبه قال المتولي لمسجد العترة الطاهرة عدنان ابو الحسن: ان التبرع بالدم عمل انساني نبيل لانه يساهم في انقاذ حياة آلاف من المرضى الذين يكونون في امس الحاجه لنقل الدم. وهذا العمل يعتبر من اهم الاعمال الانسانية لما فيه من فائدة للمتبرع والمحتاج، فقطرة دم تنقذ مريضاً وتدفع عنك البلاء وتحصل على الاجر والثواب.

خدمة الدين

ومن جانبه قال القائم على حسينية خاتم الانبياء احمد الوايل: تم التنسيق بين حسينية خاتم الأنبياء وبنك الدم المركزي لعمل حملة التبرع بالدم وذلك بذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) بالحسينية بتاريخ 10/9/2019 حيث تبرع بالدم عدد من المؤمنين حبا بالإمام الحسين (عليه السلام) وما قدمه من تضحيات وخدمة للدين، وتتقدم الحسينية بالشكر الجزيل لكل الجهود المبذولة من بنك الدم لما تقدم بالاستعداد واخذ جميع الاحتياطات لنجاح الحملة. شكر وتقدير

تقدمت حملة التبرع بالدم بالقائمين عليها بالشكر الجزيل لإدارة بنك الدم على جهودهم المباركة وتعاونهم المثمر وخصت بالذكر مدير إدارة خدمات نقل الدم والجهات الإداري والفني والطبي الدكتورة ريم الرضوان، كما نتقدم بجزيل شكرنا وتقديرنا للإخوة أصحاب الحسينيات على تعاونهم وتنسيقهم معنا في هذه الحملة لهذا العام ( مسجد العترة الطاهرة حسينية الإمام الحسين (عليه السلام) حسينية أهل البيت (عليهم السلام) ديوان الزلزلة ديوان الشواف الحسينية الأشكنانية حسينية البلوش الحسينية الهاشمية حسينية الإمام المهدي (المهنا) حسينية دار الزهراء (عليها السلام) حسينية الأوحد حسينية خاتم الأنبياء حسينية معرفي )، كذلك تقدمت للمتبرعين بدمائهم الزكية بالشكر الجزيل والثناء الكبير، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل أعمالهم ويجزيهم خير الجزاء ويوفقهم في حياتهم.

