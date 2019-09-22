وطن النهار

نفذت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية برنامجا خيريا بالتعاون مع (تكية أم علي) إحدى الجمعيات الخيرية التطوعية الأردنية واسعة الانتشار وذلك بتوزيع ألف طرد غذائي على أسر فقيرة ومحتاجة.

وفي هذه المناسبة أكد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني لـ (كونا) على هامش حفل توزيع الطرود الغذائية والذي أقيم في العاصمة عمان حرص الكويت على إطلاق المبادرات الإنسانية والإغاثية حول العالم «حتى أصبح العمل الإنساني منهجا ثابتا لها».

وقال الديحاني إن هذا المنهج هو ما تبنته المؤسسات والجمعيات الرسمية والأهلية والشعبية الكويتية لتترجم توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بدعم الأوضاع الإنسانية للمحتاجين والمنكوبين حول العالم. من جانبها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية بسمة اسحاقات لـ(كونا) إن التعاون بين الهيئتين الخيريتين يعكس التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والذي يعد المجال الخيري والإنساني أحدها.

وأضافت اسحاقات أن مشروع توزيع الطرود يساعد في سد حالة الفقر لدى بعض الأسر عبر توفير مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات أفراد الأسرة كافة تساهم بالمحافظة على كرامة الإنسان وصونها. من جهته قال مشرف عام مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لدى الأردن خليل حمد إن المرحلة الأولى من هذا التعاون مع (تكية أم علي) تموله الأمانة العامة للأوقاف الكويتية ويأتي في إطار الدعم الغذائي المستدام ضمن برنامجها نحو الوصول «لأردن خال من الجوع» عبر توزيع طرود غذائية تضم نحو 24 صنفا أساسيا.

وذكر حمد أن توزيع الطرود اليوم هو أولى خطوات تنفيذ اتفاقية التعاون بين الجانبين بتقديم الطرود لألف أسرة محتاجة لافتا إلى أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مستمرة بتنفيذ المشاريع والأنشطة الإغاثية والإنسانية في أكثر 100 دولة.

بدوره أشاد نائب رئيس مجلس إدارة (تكية أم علي) طاهر المصري في تصريح مماثل بدور المؤسسات الإقليمية الإنسانية في دعم برامج (التكية) مبينا أهمية دور الشراكة بين هذه المؤسسات لدعم الأسر الأكثر حاجة وتوفير سبل العيش الكريم لها.

وذكر المصري أن التعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية في هذا الحقل الإنساني من شأنه تحقيق أهداف برامج توعية المجتمع بواقع الفقر الغذائي في الأردن.

وتعد (تكية أم علي) احدى المؤسسات الخيرية الرائدة في الأردن حيث تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات الأردن.

