وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح قراراً وزاريا بتعديل لائحة العلاج بالخارج المعمول بها حاليا وقد تضمنت اهم التعديلات وإضافة الغسيل الكلوي للمرضى الذين يحتاجون له والذين تتم الموافقة على ارسالهم للعلاج بالخارج من أمراض أخرى من قبل اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج وفقاً للائحة دون الحاجة للعرض على لجنه تخصصية في شأن الغسيل الكلوي.

وجاء في اللائحة يُصرف للمريض في الحالات التي تتحمل الوزارة نفقات علاجهم بالخارج المخصصات المالية إذا زادت مدة اقامته بالمستشفى عن أسبوعين وذلك لحالات حوادث الطرق والكسور الحادة والحروق الحادة والجلطات القلبية والدماغية الحادة.

وسمحت اللائحة لمرضى زراعة الأعضاء والسرطان بايقاف العلاج بحد أقصى ثلاثة أشهر والعودة للعلاج بالخارج دون العرض على لجنة تخصصية وإعطاء بعض الصلاحيات لمدير إدارة العلاج بالخارج او من يفوضه لتسهيل اجراءات سفر المرضى والمرافقين للعلاج بالخارج

واكدت اللائحة على منح صلاحية للمكتب الصحي بتمديد العلاج لحالات السرطان وزراعة الأعضاء للكبار شهريا وبحد أقصى لمدة سته أشهر بناءً على تقرير الطبيب المعالج على ان يتم اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.

من جانب آخر، دشنت جمعية طلبة الطب الحملة الوطنية للتدريب على الاسعافات الاولية في مجمع الأ?نيوز بحضور وزير الصحة د ..باسل الصباح الذي اكد خلال الافتتاح ان الوزارة تشجع الحملات الوطنية لتدريب المواطنين والاطباء والفنيين على الاسعافات الاولية.

وقال الوزير د. باسل الصباح ان مثل هذه الحملات تساهم بتقليل مضاعفات الاصابات والوفاة، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى جميع اطياف المجتمع الكويتي، وقد قدم بوث الحملة الوطنية للتدريب على الاسعافات الاولية بعضا من الإسعافات الضرورية للمواطنين وتدريبهم على كيفية التعامل مع الاصابات، وتقليل المضاعفات التي قد تواجه المواطنين والمقيمين اثناء حياتهم اليومية مثل حالات توقف القلب والغصة والنزيف والكسور والإغماء، وطريقة الاتصال بالإسعاف والتعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الاسعاف.

