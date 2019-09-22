وطن النهار

أعلن نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.علي الموسوي عن إنشاء مركز دعم لـ «الأبحاث الطبية» والصيدلانية والمهن الطبية المساندة في دار المهن الطبية قريبا بمبادرة من الجمعية الطبية، وموافقة كل من جمعية أطباء الأسنان وجمعية الصيدلة، وبدعم مباشر من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرا الى أنه سيتم تجهيز هذا المكان بطاقم علمي لدعم الأبحاث الطبية في الكويت للعاملين في القطاع الصحي، علما أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت بإنشاء مركز بهذا الخصوص

جاء هذا على هامش استضافة الجمعية الطبية الكويتية وفدا من جامعة «دالهاوسي» الكندية بحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د.فواز الرفاعي، وجمعية الأسنان والصيدلية.

وأشار الى أن فكرة إنشاء مركز لـ «الأبحاث العلمية» هي من أولويات الجمعية الطبية ، حيث نسقت مع عدة جهات لبلورة الفكرة وتصبح واقعا من بينها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي وفرت دعماً لا محدود لهذه الفكرة

وعن الاجتماع مع جامعة «دالهاوسي»، كشف د.الموسوي عن التطرق خلال الاجتماع الى استحداث بعثات وتخصصات جديدة للأطباء الكويتيين وزيادة عدد المقاعد في جامعة «دالهاوسي»، علاوة على مناقشة إمكانية المشاركة في «الأبحاث الطبية» بين الجانبين.

وذكر د.الموسوي أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بخصوص كيفية التعاون المشترك بين دولة الكويت وجامعة «دالهاوسي» الكندية، خاصة أن الجامعة تستقبل لهذا العام أول 4 طلبة كويتيين لدراسة الطب البشري، فضلا عن العشرات من الدارسين لتخصص طب الأسنان في كلياتها.

