وطن النهار

افتتح مدير منطقة الأحمدي الصحية د. احمد الشطي دورات التدريب للاسعاف الاولي والإنعاش القلبي للأطباء والممرضين في منطقة الاحمدي الصحية، وذلك بتنظيم قسم الطوارئ في مستشفى العدان والذي وضع خطة عملية تستهدف تدريباً أولياً إجمالياً ( 92 ) طبيباً و( 146) من الهيئة التمريضية.

وقال الشطي ان هذه الدورات ستستمر لتتوسع لاحقا على مدار أيام نهاية الأسبوع ( الجمعة والسبت ) من كل اسبوع وعلى مدار العام ، حيث تستمر الدورة يوميا من الساعة 30ر7 صباحا وحتى الساعة 4عصرا في مركز العدان للتدريب الطبي وذلك لتفادي أي اضطراب في الإاتزام المهني

ومواعيد العمل للمدربين والمتدربين على حد سواء، حيث يرأس فريق المدربين د رضا جنة والذي يستهدف الفريق الطبي في مستشفى العدان والرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى أطباء الأسنان في منطقة الأحمدي الصحية.

