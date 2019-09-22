وطن النهار

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ 63 الخميس الماضي عضوية الكويت في مجلس محافظي الوكالة مدة سنتين باجماع اعضاء المجلس البالغ عددهم 35 دولة.

وقال سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي لـ (كونا) ان مجلس المحافظين يعتبر اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياسة الوكالة.

واكد السفير معرفي ان حصول الكويت على عضوية المجلس يأتي تقديرا لدورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف انشطة الوكالة منذ انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1964.

وقال ان الكويت في اثناء عضويتها ستعمل على المشاركة الفاعلة في اعمال المجلس وتعزيز العمل الفني والمهني بغية الوصول الى تطلعات الدول الأعضاء وبخاصة بما يتعلق بالترويج للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من اجل السلام والصحة والازدهار في العالم اجمع.

واضاف ان الكويت مستمرة وملتزمة بدعم اعمال الوكالة والاستجابة للقضايا العالمية ذات الأولوية والاهمية الاقليمية والدولية للوصول الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وقال معرفي إن حصول الكويت على عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجماع يؤكد التقدير الذي تحظى به الكويت من جانب جميع أعضائه الـ 35 دولة.

جاء ذلك في تصريح أدلى معرفي في ختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مؤتمرها السنوي العام ال 63 الذي استمر خمسة أيام بفيينا.

وأوضح أن عضوية مجلس المحافظين الذي يعتبر اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياستها تتزامن مع انضمام الكويت الى المجلس للمرة الخامسة في تاريخها منذ انضمامها إلى الوكالة قبل 55 عاما.

واشار إلى أنها تتزامن كذلك مع الاستعدادات الجارية لانتخاب مدير عام جديد للوكالة خلفا للمدير الراحل يوكيا امانو حيث يتنافس اربعة مرشحين من رومانيا وسلوفاكيا والارجنتين اضافة الى بوركينا فاسو على هذا المنصب.

كما لفت إلى أن الكويت أكدت بهذا الخصوص التزامها بالمشاركة البناءة في عملية اختيار المرشح الانسب والاكفأ مشددة على ضرورة اتمام هذه العملية بسلاسة تتيح للوكالة الاستقرار المطلوب للقيام بالأعمال المنوطة بها.

كما أكد السفير معرفي استمرار الكويت في دعمها للدور الريادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيدا بالنتائج التي تم تحقيقها للكويت خلال المؤتمر.

من جانبها اكدت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر اهمية بناء القدرات البشرية والمؤسسية من اجل الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية لدعم اولويات التنمية الوطنية.

وقالت في تصريح لـ (كونا) بمناسبة ختام اعمال الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انه تم تطوير بنية اساسية وتعزيز الخبرات الفنية لاستخدام التقنيات النووية بفعالية بطريقة مستدامة في العديد من المجالات الحيوية في البلاد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واكدت حرص الكويت على الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير وتعزيز قدرة الافراد والمؤسسات الكويتية تماشيا مع خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).

