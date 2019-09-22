آراء

في ظل الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها الامارات والسعودية بفعل حالة التصعيد العسكري ما بين الولايات المتحدة الأميركية وايران، يبقى التأكيد على اهمية المنظومة الخليجية كمظلة لتوفير الأمن والاستقرار لدول منطقة الخليج، فمن خلال حالة التسارع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في تغيير الحلفاء واسقاط وبناء تحالفات جديدة، تبرز اهمية مظلة الأمن الخليجي كمفهوم مستقر غير قابل للتغيير، على الرغم من حالة التشكيك التي اطلقها الكثيرون حول مدى جدوى تلك المنظومة الا اننا نجدها تبرز في اسوأ الظروف من اجل اعادة الصفوف وترتيب سلم اولويات المنطقة الخليجية والتي تعبر عن حكومات وشعب هذه المنطقة.

وقد جاءت ولادة هذه المنظومة بعد احداث الثورة الايرانية التي اسقطت حكم الشاه بعد أن تمكن الاسلاميون من السيطرة على مقاليد السلطة، وهو نفس العام الذي شهد احداث جهيمان العتيبي ومحاولته الفاشلة في السيطرة على الحرم المكي حيث تصدت له القوات السعودية واحبطت مساعيه، وبعد ذلك ذلك قيام الحرب العراقية - الايرانية، والتي كان صدام حسين يعتقد انذاك بأنها لن تكون سوى نزهة عسكرية، يبين من خلالها عمالته لأميركا، في حين يستفيد منها النظام الايراني الجديد في تثبيت دعائم حكمه عبر توجيه انظار الداخل الى الخطر الخارجي، الا ان تلك النزهة القصيرة تحولت الى كارثة انسانية راح ضحيتها العديد من الأرواح، بل كانت سببا رئيسا لغزو صدام الكويت بعد اكتشاف النظام العراقي البائد فضيحة إيران -كونترا-جيت، ورغبته بالثراء السهل مجددا عبر السطو على جيرانه.

كانت تلك الأحداث سببا لبروز المنظومة الخليجية، ونجدها تبرز اهميتها مجددا في ظل تساقط الأنظمة على خلفية احداث الربيع العربي، وان اختلفت الدول الخليجية فيما بعد على جدواها اثر الخلاف حول نتائج الربيع العربي، الا اننا لن نجد بديلا عنها كمنصة في ظل بروز قوى صاعدة جديدة في المنطقة وتبدل سياسة الحليف الأميركي، وبروز ملف فلسطين وسياسة التطبيع وضد التطبيع، لكل تلك الملفات تبقى دول الخليج في حاجة لهذه المنظومة الأمنية المهمة.

