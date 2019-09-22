آراء

خلال زيارتي لدولة اوروبية ذهبت الى احدى مؤسساتها الخدمية لانجاز معاملة، وعند وصولي سألت موظف الاستقبال عن النظام وقام بارشادي الى طابور المراجعين الطويل، وقفت بآخر هذا الطابور واذا بشاب يمر بجانبي متجاهلا الواقفين معي واتجه الى احد المكاتب، التفت الى من هم حولي متعجبا من عدم استنكارهم من تصرف هذا الشاب الذي اشعل غضبي وكيف يحدث هذا وأنا في بلد يدعي الالتزام والانضباط بتطبيق القانون، حينها كنت اقول بيني وبين نفسي لعل صديقه يعمل هنا او قد يكون هذا الولد ابن مسؤول بارز، انتبه الموظف الى وجهي الغاضب وجاء بجانبي وقال لي سيدي كان بامكانك الدخول على موقعنا الالكتروني واخذ موعد وعندها ستأتي حسب الموعد بالساعة والى المكتب الذي تم اعتماده دون اي تأخير، بصراحة احسست باحراج كبير لسوء ظني بهذا الشاب الذي استعمل الآليات المتقدمة لانجاز معاملته محترمة وقته ووقت الآخرين.

بلا شك طموح اغلب بلاد العالم بأن تعمل تحت اطار النظام الذي بدوره يحافظ على الحقوق والواجبات ويحقق ميزان العدالة والمواساة في المجتمع لكن التحدي يكمن في تطبيق آلياته، هذا التطبيق هو الذي يصنع الفرق بين شعوب متخلفة ترى بالنظام عائقا لمصالحهم وبين شعوب متقدمة تحترم النظام وتُقوم ممارسات افرادها فتتحول هذه الآليات الى عادة تعكس ذوق المجتمع الذي يربي اجياله على دعم الصحيح واستنكار الخطأ.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

المجاملات هي الكلمة والتي فعلها يؤثر على التطبيق حتى في الدول المتقدمة حيث لا تخلو من هامش للمجاملات بين المعارف لكنها تحدث في حدود النظام ولا تضر في مصالح الغير، اما في مجتمعاتنا فالنظام نقرأه ونسمع به لكن للاسف الالتزام في تطبيقه يتفاوت بحسب اخلاق من يعمل بآلياته، فالعلاقات الاجتماعية نستغلها بابا للمجاملات فيقوم باستثمارها شخص يعرف الموظف القائم على معاملته او يعرف من يعرفه عندها ستُنجز بسرعة واحيانا خارج نطاق النظام وعلى حساب اشخاص آخرين والتعدي على مصالحهم. فعلا تحد كبير في مجتمعاتنا فالكثير يحارب تطبيق آليات النظام لأنها تربك الباحثين عن مصالحهم الشخصية فقط.

من يلومني عندما ظننت ظن السوء بالشاب الاجنبي لأننا تعودنا على الفوضى حتى اصبح الصحيح ومن يمشي في اطار آليات النظام هو الشخص الغريب علينا؟ وأنا على يقين بأن كل من يهتم بمصلحة البلد يتمنى التزام الجميع بتطبيق النظام فلعل شعبنا يتعود على الصح ويستنكر الخطأ في المستقبل.

