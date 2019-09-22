آراء

يقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «ان لربكم في ايام دهركم لنفحات، الا فتعرضوا لها، لعله ان يصيبكم نفحةً منها فلا تشقون بعدها ابداً» ونفحات الدهر هي ايام الله التي منّ الله بها على عباده مثل يوم عاشوراء وليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان وليلة القدر ويوم عرفه ويوم المولد النبوي الشريف وكل ايام الحج والعمرة وشهر رمضان وهي منح ربانية لا يعلم فضلها الا الله.

وقد صادف أثناء تأديتي لمناسك العمرة ان يوم الجمعة وافق ذكرى ميلاد ولدي الحبيب المغفور له باذن الله الشيخ ناصر صباح فهد الناصر الصباح في جنات النعيم وغُفر لنا تقصيرنا وانتقم له ولكل الشهداء، وكأنها رسالة اطمئنان ربانية ترسخ الحقيقة الايمانية برحمته التي وسعت كل شيء، وتذكرت قول المولى -عز وجل- في حديثه القدسي (وأنا ارحم بالعبد من الأم بولدها)، هذا الارتياح الايماني العجيب كان مغلفاً بأجواء خطبة الجمعة في الحرم المكي والتي كانت تتحدث عن عقيدة المسلم الصحيحة على نهج رسولنا الكريم وسلفنا الصالح وأن غاية مقاصد الدين الايمان بوحدانية الله والتمسك بأركان الايمان بأن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره خيره وشره.

وقد تطرق امام الحرم المكي الى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي والتي اصبحت تشكل خطراً كبيراً على وعي شبابنا الذي اصبح يعيش في عالمه الافتراضي غير مدرك للعمر الذي يذهب هدراً تحت تأثير هذا المخدر الذي لا فكاك منه الا بالعودة للفطرة السليمة والتمسك بالقيم الدينية والثقافية والاجتماعية، لقد افقدت تكنولوجيا الاتصالات شبابنا ابداعه الحقيقي واستبدلته بمنهج الاستسهال والجدل وترويج الاكاذيب والاشاعات ووهم المعرفة، لقد تحول شبابنا بفعل هذه المواقع الى اجسام فارغة بعد ان استلبت ارواحهم وعقولهم وحاضرهم ومستقبلهم ولا نملك الا التنبيه والتحذير والنصح والارشاد بأن لا يضيع العمر هباء بلا قيمة او رصيد لآخرتنا.

ولذلك علينا ان نغتنم في هذه الحياة الدنيا ما ينفع اوطاننا وأن ندرك النفحات العظيمة في حياتنا الفانية ونسارع في الخيرات فما احوجنا نحن الضعفاء الى نفحة لا نشقى بعدها ابداً، يقول الامام احمد بن حنبل رحمه الله (لو اعلم ان لي دعوة مستجابة لصيرتها لولاة امورنا لأن بصلاحهم يصلح امر البلاد والعباد)، وقد امرنا الشرع الشريف ان ندعو لحكامنا وولاة امورنا بالتوفيق والسداد وتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى وهو ارحم الراحمين ان يوفق ولاة امورنا بالعون والثبات والنصر وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم في تلك الظروف العصيبة.

