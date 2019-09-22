مال وأعمال

حددت وزارة المالية ضوابط صارمة وشروطاً واضحة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية.

وقالت الوزارة وفقا لوثائق رسمية حصلت « النهار» على نسخة منها إنه لشغل وظيفة قيادية يجب ان يتوافر في المرشح ما يلي:

1- أن يكون اَخر تقريرين كفاءة سنوي حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز فعلي وفق القرارات المنظمة لنظام تقرير الكفاءة .

2- أن يكون الحد الأدنى لمدة الخبرة العملية لمدير الإدارة 10- سنة ، والمراقب 8-12 سنة، ورئيس القسم من 6-10 سنوات بمؤهل علمي جامعي أو دبلوم فما فوق .

3- أن يكون الموظف من العاملين في الإدارة المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية فيها .

4- أن لا يكون الموظف محالا للمحكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

5- أن لا يكون قد وقعت على الموظف عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفق المادة 68 من نظام الخدمة المدنية إلا بعض إنقضاء الفترات المحددة.

6- ان يكون الحد الادنى للمؤهل العلمي للموظف مؤهلاً الدبلوم وفق معادلة الجهات المختصة.

7- ان لا يكون الموظف مقدما لطلب انهاء خدمته حتى صدور قرار الندب لشغل وظيفة إشرافية.

8- ان لا يكون الموظف قد سبق ندبه الى ذات الوظيفة الإشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته فيها بسبب عدم الكفاءة.

9- لا يجوز ترشح الموظف المنقول الا بعد عامين على الاقل من تاريخ النقل.

10- يراعى عند شغل لوظيفية الشارافية ان يكون ذلك عن طريق الندب لمدة سنة قبل التثبيت فان لم يثتب صلاحية يعاد الى وظيفته السابقة.

11- يراعى التدرج في شغل الوظائف الإشرافية.

12- ان يخضع الموظف لمقابلة شخصية.

13- ان يحصل الموظف على نسبة 70% او أكثر من مجموع الدرجات المؤهلة لشغل الوظيفة الإشرافية .

وحددت وزارة المالية عدة معايير لتقييم المرشحين من خلال المقابلات الشخصية ومنها :

1- المهارات القيادية : ويقصد بها عناصر القدرة على القيادة واتخاذ القرار المناسب، وكيفية مواجهة الشماكل الإدارية الطارئة.

2- التطوير والابتكار: ويقصد به مدى قدرة الموظف على التطوير والابتكار عبر خطط طموحة.

3- القدرة العلمية: ويقصد بهذا المعيار المؤهلات والخبرات التي يتمتع بها الموظف.

4- معيار السمات الشخصية : ويقصد به مجموعة الصفات الشخصية المميزة للموظف مثل القدرة على التخاطب اللائق والمظهر الحسن.

5- معيار الإلمام بالقواعد الإدارية والقانونية، ويقصد به الإحاطة بالقوانين والتعليمات واللوائح ذات الصلة بمهام عمله.

ووفقا للتعليمات الجدية سيخضع أي مرشح لوظيفة اشرافية لتقييم لمدة عامل بعدها يتم تثبيته او تسريحه وفقا لتقاير أدائه.

