مال وأعمال

على غرار التأشيرة السياحية التي سوف تصدرها المملكة العربية السعودية يبدأ من يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر الحالي لمواطني 51 دولة حول العالم عن طريق منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية السعودية، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.

طالب عدد من شركات السياحة في الكويت من وزارة الداخلية بمزيد من التسهيلات للتأشيرة السياحية التي كان للكويت السبق فيها وفتحها ليشمل اصدارها للجهات التي تعمل في هذا القطاع الاقتصادي الذي يعد الثاني في الأهمية على المستوى العالمي، ولا يقتصر اصدارها على الفنادق فقط.

واكدوا ان المقومات السياحية للكويت متعددة وجاذبة وذات خصوصية في فصل الشتاء، حيث تتميز أجواء الصحراء التي تمنح الهدوء والسكينة والنقاء ما دفع منظمة السياحة العالمية الى ادراج التخييم فيها «الكشتة» من ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في مؤتمرها الدولي والذي سيعقد شهر ديسمبر المقبل لتكون واحدة من السياحة البيئية. وأشاروا بان الكويت كانت سباقة في اصدار التأشيرة السياحية ولكن اقتصرتها على مهن معينة ومنها ان يكون القادم قاضي، مستشاراً، أعضاء النيابة العامة، محامياً، طبيباً، مهندساً، معلماً، معلم جامعة، صحافياً، صحافة، موظفي الأعلام، طياراً، محلل نظم، صيدلياً، مبرمج كمبيوتر، مديراً، رجل أعمال، دبلوماسيين، الملا، مديري وممثلي الشركات التجارية، شركات والمؤسسات، أصحاب المؤهلات الجامعية.

