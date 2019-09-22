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«الموانئ»: تحديث خطة أمن مرافق الشعيبة والشويخ والدوحة


أعلنت مؤسسة الموانىء عن طرح ممارسة لتحديث خطة أمن مرافق الموانىء ( الشعيبة والشويخ والدوحة) التابعة لمؤسسة الموانىء الكويتية ، لافتة أن الممارسة مطروحة على الهيئات الأمنية الاستشارية المعترف بها وهي: هيئة التصنيف اللويدز وهيئة التضنيف بيرو فيريتاس وهيئة التصنيف دت نورسك فيرتاس جي إل والأكاديمية الاسترالية في الكويت وشركة إدارة المخاطر للاستشارات الأمنية. وأفادت المؤسسة إلى أن مدة العقد 4 أشهر متضمنة فترة التجهيز لمدة شهر واحد وأن يكون لدى الممارس الخبرة في مجال الأعمال المماثلة مدة لا تقل عن 5 سنوات على أن يلتزم الممارسون بجميع أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 وتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 وتعديلاته وجميع القوانين واللوائح والنظم والقرارات السارية والمعمول بها لدى المؤسسة والجهات الحكومية المنظمة للأعمال محل الممارسة والقواعد واللوائح والإجراءات والشروط الفنية المقررة.


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