مال وأعمال

احتفى بنك الكويت الوطني بموظفيه المتميزين في عام 2019، وذلك ضمن فعاليات حفل النخبة السنوي الذي نظمه البنك للعام الرابع على التوالي.

وشهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت صلاح الفليج، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني، بالإضافة إلى العديد من قيادات البنك.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل أكد عصام الصقر على أن الكوادر البشرية شكلت محطة هامة ورئيسية في تاريخ نجاحات البنك ، مشيراً إلى أنه لا يمكن تطبيق أي من أهداف البنك الاستراتيجية دون مشاركة فاعلة من الأشخاص الذين يبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ تلك الأهداف.

وشدد الصقر على أن البنك يقّدر وبشدة كفاءة والتزام موظفيه بمعايير الجودة على المستويات كافة، مضيفاً أن ذلك يعد ركيزة أساسية في استكمال مسيرة نجاح البنك وتقديم أفضل الخدمات لعملائه.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتزام وتفاني موظفي البنك كما عبر عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي أثبت كفاءته وانتماءه لهذه المؤسسة الرائدة على مستوى الكويت والمنطقة، ودعا في الوقت نفسه إلى نشر وتعزيز السلوكيات الإيجابية لضمان الشفافية والنجاح مستقبلاً.

وأكد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني توفر بيئة عمل تتسم بالنزاهة والتآزر بين كافة الموظفين ليشكل ذلك محركاً لنجاحات البنك المتواصلة ويساهم في تحقيق رؤية وأهداف البنك.

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني سيواصل الاستثمار في كوادره البشرية التي تتخطى الآن أكثر من 6 آلاف موظف في 4 قارات وذلك إيماناً منه بالدور الحيوي والفعّال لكوادره في تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى الحفاظ على الريادة محلياً واقليمياً.

ودأب بنك الكويت الوطني على تنظيم مثل هذه المناسبات لتكريم موظفيه حرصاً منه على دعم كوادره وتشجيعهم للارتقاء وظيفياً ومهنياَ. ويعتمد اختيار الموظفين المتميزين على تصويت زملائهم في ذات المجموعة المرشحين منها، حيث تستند معايير التصويت إلى روح العمل الجماعي والتعاون والمشاركة والفاعلية لدى الموظف. وتخلل الحفل تكريم النخبة من الموظفين المتميزين، كما شهد العديد من الفعاليات والمسابقات بالإضافة إلى توزيع الجوائز القيمة على الموظفين المشاركين. في هذا العام ولأول مرة تم تكريم الفرق على مستوى مجموعات البنك لإظهارهم التواصل الفعال والشفافية وروح العمل الجماعي.

