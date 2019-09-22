مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، تفعيل خدمة تقديم ميزانية شركات المساهمة عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال kbc.gov.kw، وذلك بعد نجاح تجربتها الإلكترونية في ميكنة خدمة تقديم الميزانيات، والتي بدأت بشركات الأشخاص يوليو الماضي

وأفادت «التجارة» في بيان صحافي، بأن هذه العملية تتضمن تقديم البيانات المالية من خلال الموقع الالكتروني مركز الكويت للأعمال kbc.gov.kw وتحميلها على شكل ملف بصيغة PDF دون الحاجه لأخذ موعد لتقديمها بشكل ورقي، ما قد يقصر الدورة الزمنية في هذا الخصوص من ثلاثة أسابيع إلى يوم واحد وعلى الأكثر 3 أيام حيث يتم الرد خلالها على العميل.

وبينت التجارة أن مع هذا التطبيق لا يحتاج العميل أخذ موعد والانتظار لتقديم ميزانية الشركة، كما أنه لا يحتاج للمراجعة واستهلاك للوقت والازدحام المروري، موضحة أن الخدمة الجديدة ستختصر الدورة الإجرائية والزمنية في انجاز المعاملة من قبل الموظف، كما أنه يمكن للعميل تقديم البيانات المالية والاستفادة من هذه الخدمة في أي وقت ومن أي مكان وذلك من خلال الموقع الالكتروني.

وأوضحت أن بمجرد الإعلان عن بدء هذا التطبيق سيتوقف استلام ميزانيات جميع شركات المساهمة والاشخاص وبالذات شركات الشخص الواحد وشركات ذات المسؤولية المحدودة يدوياً، حيث سيتم استبدال هذه الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني، متوقعة أن يسهم الإجراء في تقليل أعداد مراجعي «التجارة» ومراكزها المختلفة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة

وبينت الوزارة أن ميكنة خدمة تقديم ميزانيات الشركات يستقيم مع تحركات الوزارة المتنوعة نحو تحسين مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتخطيط التنافسية لتحسين بيئة الأعمال المحلية وسهولة ممارسة الأنشطة التي تبنتها الوزارة منذ فترة وأصبحت تؤتي نتائجها.

وأكدت «التجارة» أنها تخطط دائما لتعزيز الجهود المبذولة والإنجازات لتيسير معاملات المواطنين بمختلف الإجراءات بمدة زمنية قليلة، بما يجعل بيئة الأعمال في الكويت جاذبة للاستثمار وحركة التجارة.

وذكرت أنه مع ميكنة تقديم ميزانيات الشركات سيتم توفير جميع البيانات المالية للشركات من خلال النظام الالكتروني بحيث يمكن المراجعة والبحث والرجوع للبيانات المالية في اي وقت وبسهوله ويسر.

