مال وأعمال

شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في مباحثات بتونس بشأن سبل تطوير النقل الجوي في العالم العربي والتحديات التي تواجه شركات الطيران العربية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم لـ (كونا) على هامش ترؤسه وفد (الخطوط الكويتية) في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي إن المحادثات تطرقت إلى المستجدات والتحديات التي طرحتها شركات الطيران العربية.

وأوضح أن الاجتماع ركز على بحث سبل تطوير النقل الجوي في العالم العربي فضلا عن العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني.

وشدد على ضرورة تعزيز دور الاتحاد العربي للنقل الجوي في الرفع من القدرة التنافسية لشركات الطيران العربية في ظل التحديات التي تشهدها صناعة النقل الجوي على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن الدورة ال 85 للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بتونس تسبق انعقاد الجمعية العامة للاتحاد التي ستستضيفها الكويت في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

