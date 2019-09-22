مال وأعمال

قامت الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة باستكمال العديد من الإجراءات لتنفيذ ما أعلنته هيئة أسواق المال بتاريخ 18/06/2019 عن خططها لتوفير هيكل الحسابات المجمعة «Omnibus Account» وتقابل عمليات الحساب الواحد «Same NIN Crossing» للمستثمرين الأجانب.

ويأتي السعي لتطبيق هاتين الآليتين بحيث يكون ذلك تماشياً مع الشروط التي وضعتها MSCI لإتمام ترقية الكويت إلى تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشراتها، فقد أشار التقرير الصادر عن MSCI في نهاية شهر يونيو من هذا العام عن ترقية الكويت كسوق ناشئ ضمن مؤشرات MSCI شريطة توفير هيكل الحسابات المجمعة «Omnibus Account» وتقابل عمليات الحساب الواحد «Same NIN Crossing» للمستثمرين الأجانب قبل نهاية شهر نوفمبر 2019، وقد أشارت الهيئة حينئذ بأنه جارٍ العمل على استيفاء الشروط وأن الهيئة على ثقة بأن هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ خلال الفترة المقبلة وقبل الموعد المحدد منMSCI.

وقد قامت الجهات الثلاث المعنية بوضع هذا الموضوع كأولوية للتطبيق، خاصةً وأن هاتين الآليتين متوفرتان اليوم للأشخاص المرخص لهم المحليين وفق القواعد المعتمدة من الهيئة. وقد عملت الهيئة على اتخاذ خطوات هامة لتوفير هاتين الآليتين للمستثمرين الأجانب موضع التطبيق وقطعت أشواطاً مهمة في هذا الإطار تمهيداً لاستكمالها بصورة ٍ نهائية قبل الموعد المحدد في نوفمبر 2019.

حيث قامت الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في يوليو الماضي بالتواصل مع (155) طرفاً من الجهات الأجنبية المعنية والمهتمة باستخدام هيكل الحسابات المجمعة «Omnibus Account» وتقابل عمليات الحساب الواحد «Same NIN Crossing» وذلك لاستطلاع آرائهم حول التغييرات المقترح عملها على اللائحة التنفيذية وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة نتيجة توفير هاتين الآليتين للمستثمرين الأجانب، والوقوف على مقترحات هذه الجهات بشأن آلية التطبيق التي تساعد في التوصل إلى الغايات المنشودة جراء ذلك، وفي تاريخ 05/09/2019 أعلنت الهيئة عن نتائج هذا الاستطلاع والتوجهات التي سيتم اتباعها في الوقت الراهن لاستيفاء المتطلبات اللازمة والمتمثلة بتعديلات اللائحة التنفيذية، وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة، وقواعد بورصة الكويت، وما ينتج عن ذلك من تغيير في إجراءات ونظم تلك الجهات.

وتؤكد هيئة أسواق المال على أن جميع التغييرات المقترح عملها سيتم استكمالها قبل الموعد المحدد في نوفمبر 2019، على أن تقوم MSCI بمراجعة ما سيتم إنجازه بهذا الشأن لإصدار قرارها النهائي في ديسمبر 2019.

ولا يفوت هيئة أسواق المال بهذه المناسبة أن تشيد بتعاون شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وجيمع شركائها في منظومة أسواق المال ودورهم الفعال والحاسم في إنجاح توجهاتها ذات الصلة بتطوير شتى مفاصل عمل المنظومة، وتشيد في الوقت ذاته بتعاون جميع الجهات الاستشارية والمعنية بتطبيق تلك المبادرات لما قدمته من آراء ومقترحات من المنتظر أن تشكل أحد أسس نجاح تطبيقها.

