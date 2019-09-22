مال وأعمال

تمر المنطقة الخليجية بشكل عام بوضع حرج يفرض على جميع الدول التحوط التام ضد المستجدات العسكرية المتطورة بشكل مستمر.

ووسط الأزمات الكبرى يكون لا أحد بمنأى عن تداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وفي الكويت كونها جزءاً لا يتجزأ من المنطقة التي تمر بمناوشات حادة تخطت أخيراً التصريحات الرنانة الى توجيه ضربات مؤلمة لبعض الأنشطة الاقتصادية الحيوية، فالمنطقة تعيش على النفط واستهداف منشآت نفطية حيوية سعودية بمثابة إعلان حرب مبطن على مورد الدخل الأساس للعديد من الدول الإقليمية.

ووسط تلك الصراعات نتناول في هذا التحقيق تأثيرات المناوشات العسكرية المتعددة في المنطقة الخليجية على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة بشكل عام وللكويت بشكل خاص.

وفي هذا الصدد يرى خبراء ومتخصصون بالشأن الاقتصادي استطلعت «النهار» أراءهم أن التوترات العسكرية والسياسية في أي منطقة بالعالم تؤثر لا شك على أوضاعها الاقتصادية إذ تتسبب في انخفاضات حادة لبورصاتها، وتقليص الأموال الأجنبية بها والتي يقوم المستثمرون بسحبها خوفاَ من مخاطر أعلى في حال وجود تصعيد سياسي مفاجئ.

وقالوا إن بعض التأثيرات للمناوشات في المنطقة قد ظهرت بالفعل، فبورصة الكويت ومعظم بورصات الخليج تتهاوى منذ تعرض منشأتين لأرامكو لاستهداف مباشر ، كما تواترت معلومات عن توجه مستثمرون في كل دول الخليج لتقليص استثماراتهم في المنطقة خوفا من تطور الأمور، حيث يتخطى إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الخليجية الـ600 مليار دولار تستحوذ الكويت على 11 مليار دولار تقريباً منهم.

لكنهم في ذات الوقت استبعدوا نشوب حرب مباشرة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى ، موضحين أن لا أحد يريد الحرب فالكل يعلم أنها ستكون دماراً للجميع دون استثناء.

وأثنى الخبراء على سرعة تحرك الجهات الكويتية ضد الازمات، مؤكدين ان سرعة استجابة الأجهزة الحكومية لخطط الطوارئ بمثابة حائط صد منيع ضد التعرض بشدة لتأثيرات كبيرة لما يحدث من حولنا .

وبينوا أن من الخطوات الجيدة سرعة رفع الجهوزية العسكرية والأمنية لأعلى المستويات، وتأمين احتياطات الغذاء والدواء وما الى ذلك من المتطلبات التحوطية الضرورية ضد أي مستجدات.

وفي السياق بعض الآراء:

في البداية قال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق بدر الحميدي ان المنطقة مشتعلة منذ وقت طويل بالفعل، فهناك حرب اليمن، وسورية، وعدم استقرار العراق والآن التوتر في الخليج العربي وتهديد الشريان الاقتصادي المهم لدي دول الخليج العربي.

وأضاف: لو راقبنا الوضع الاقتصادي في دول الخليج خلال السنتين الماضيتين وحسب المعطيات سنجد أن أسواق الخليج كانت مستقرة نوعا ما مما يجعل الاستثمار فيها اَمن بعض الشيء مع وجود التقلبات الاقتصادية نتيجة الوضع الأمني والتوترات المباشرة في الخليج العربي ومع ازدياد الوضع تعقيدا والتفجيرات التي حصلت في السعودية لا تزال الأسواق والاقتصاد الخليجي ثابت لسبب ان الاستثمار في خارج نطاق دول الخليج العربي اصبح معدوم الثقة بسبب تراجع العملات وقضية بريطانيا مع الاتحاد الأوربي وتفاقم ديون اسبانيا والبرتغال واليونان وأخيرا في إيطاليا ما يسبب الإرهاق للاتحاد الأوروبي لهذا مهما وصلت الأحداث فإنه مازال في الكويت وفي محيط دول الخليج العربي الأمن والأمان.

وتابع : لا اعتقد ان يتم سحب الأرصدة خاصة من المستثمر الأجنبي لانه يجد الأمان في استثمارتة وخاصة مع وجود الملاءة المالية القوية من قبل دول الخليج العربي وخاصة الكويت.

مرحلة خطرة

من جهته رأى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل أن التوترات العسكرية بالمنطقة أثرت بلا ادنى شكل على الأوضاع الاقتصادية لجميع الدول ذات الصلة وبكل وعلى كافة دول العالم، فقد تداعت البورصات انخفاضاً ، وهو ما ظهر جلياً ببورصات الخليج التي اتشحت بالأحمر مع اتخاذ التوترات منحى الضربات بدلاَ من التصريحات.

وأضاف زينل أن المستثمرين الأجانب يقيمون أوضاعهم دون أدنى تأكيد، واستثمار الأموال لا يحب التوترات وسننتظر تأكيدات بشأن تطورات الأوضاع التي يتوقع ان تتجه للهدوء لا للتصعيد.

وتابع قائلاً: دول العالم تأثرت كذلك بارتفاعات أسعار النفط، حيث زادت كلفة الاستهلاك، مع مخاوف تراجع تدفقات النفط على أثر العمليات التخريبية.

وأشار زينل إلى أن ارتفاعات النفط وان كانت ستدعم إيرادات الموازنات بالنسبة للدول المنتجة، إلا انها ستعطل مشروعات تنويع مصادر الدخل التي يعول عليها الجميع لتقليل الاعتماد على مصدر احادي وهو النفط.

واستبعد زينل نشوب حرب المنطقة، موضحا ان لا أحد يريد الحرب فخسائرها لا تعد ولا تحصى.

ولفت الى ان الجهات الحكومية الكويتية تتخذ التدابير اللازمة على كافة المستويات تحسباً لأي طارئ وهي تعي جيداً خطورة المرحلة الحالية ومستجداتها.

الضغوط كثيرة

ومن جانبه قال مدير عام بورصة الكويت الأسبق حامد السيف أن الاستثمار الأجنبي بشكل عام يحتاج لشقين أمني واقتصادي فالأمني يتعلق بتوفير الأجواء المطمئنة والاقتصادي يتعلق بتوفير القوانين المنظمة، والمنطقة الخليجية تنبهت للشقين منذ فترة لكن وضعها الجيوسياسي يفرض عليها تحديات أمنية كثيرة تسعى لتجاوزها أبرزها ان تحقق امنها بذاتها دون الاعتماد على احد، أما على الصعيد الاقتصادي فقد وضعت قوانين منظمة لجذب الاستثمارات خاصة بالمملكة العربية والسعودية والأمارات العربية المتحدة وعلى الكويت ان تجاريهم في ذلك فلازالت قوانينها متأخرة بعض الشيء.

وأشار السيف إلى أن إيران وضعت المنطقة في مأزق شديد جعل الطرح العسكري متزايداً، كما ان توجيه ضربات للسعودية في منشآتها النفطية صعَب من جهود التهدئة، وجعل استخدام القوة خياراً مطروحاً ما يزعزع استقرار المنطقة بالكامل.

وبين السيف أن رؤوس الأموال جبانة بطبعها، وطبول الحرب لا تخدم المستثمرين بل تجعلهم يهربون، كما ان التهديدات التي يتعرض لها مضيق هرمز النفطي تجعل الوضع ملتهباً اكثر واكثر لذا لابد من حلول جذرية للتعامل مع مثيري التوترات للحصول على الهدوء بالمنطقة.

ودعا السيف الكويت الى اعتماد هوية اقتصادية واضحة لاستقرار قوانينها ومعاملاتها لخلق الدولة المدنية المستدامة، موضحا ان حجم الاستثمارات الأجنبية مازالت لا تتناسب مع مكانة الكويت.

تداعيات نفسية

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية د فؤاد العمر أن أي تصعيد عسكري بالمنطقة يؤدي الى بعض التداعيات النفسية السلبية على الصعيد الاقتصادي بشكل عام وعلى المستثمرين الأجانب والمحليين بشكل خاص.

ولفت العمر الى أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة وقت الازمات، ولهذا يسيلون كثيرا من استثماراتهم ما يعكس تداعيات سلبية على مؤشرات الأسهم وغيرها.

واستبعد العمر كذلك نشوب حرب بالمنطقة فكل الأطراف لا ترجو ذلك.. لكن التحوط مطلوب ولا احد بمنأى عن التداعيات .

تأثير الصدمة

أما أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم فيرى أن انهيارات بورصات المنطقة جاءت نتيجة صدمة من الضربات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة أرامكو، مستعداً لنشوب حرب وزوال تلك التأثيرات سريعاً من الأسواق.

وأضاف الغانم قائلاً: ايران تتعرض لعقوبات قوية اقتصادية ما يدفعها لمناوشات غير محسوبة في حالة لفرض التفاوض بالقوة، حيث انها لا تصدر نفطاً بشكل غير شرعي كما ان عملتها تتعرض لضغط وهناك حظر عالمي للتعامل التجاري معها وكلها عوامل تدفع للتعامل بتهور في المنقطة علها تحصل على انفراجة خاصة ان النظام هناك يواجه ضغوطا شعبية عالية بسبب الاضواع المعيشية المتأثرة بالعقوبات.. لكني لا اعتقد ان تقود افعالها لحرب. الكويت تحوطت

رفعت الكويت من درجة تأهبها الأمني والعسكري الى اعلى المستويات تحسباً لأي تداعيات، كأن اخرها رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من المستوى (1) إلى المستوى (2) حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها «في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة». وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، أن الجيش ينفذ تدريبات جوية وبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجهوزية والكفاءة القتالية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة.

كما اعلنت الجهات المختصة ان الاحتياطات الغذائية والدوائية والنفطية تكفي البلاد لفترات طويلة ومناسبة لتخطي أي متجددات.

4 نصائح

نصح الخبراء باتخاذ عدة خطوات لتخطي أي ازمة اقتصادية منها:

1-لا تستمع للاشاعات.. فقط ثق في بيانات الجهات الرسمية .

2- لسنا في قلب الازمة بل نحن مجرد طرف فيها بحكم الموقع الجغرافي فلا داعي للاستعجال.

3- حاول تنويع استثماراتك حتى ان تضرر قطاع استفدت من قطاع اَخر.

4- احتفظ بالاستثمارات الجيدة وتخلص فقط من الضعيفة .

الاستثمارات تحتاج للتطمين

وفقا لآخر بيانات متاحة فقد اظهر مسح حكومي، أن الاستثمارات الأجنبية داخل الكويت تبلغ 25.2 مليار دولار وتبلغ حصة الاستثمار الأجنبي المباشر منها 40.6% بنحو 10.2 مليارات دولار. واستحوذ قطاع الاتصالات على النسبة الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 38.4%. وجاءت شركات الاستثمار بالمرتبة الثانية مستحوذة على 27.4%، ثم الشركات الصناعية بنسبة 12.4% من الاجمالي. وسجل قطاع البنوك نسبة 9.7%.

600 مليار حائرة

وفقا لبيانات إحصائية خليجية فإن الاستثمارات الأجنبية في الدول الخليجية تقارب حوالي الـ600مليار دولار تتركز في الصناعات النفطية والصناعات المختلفة والأسهم والبنوك والعقارات .

تفجيرات «أرامكو»

تفاعلت جميع بورصات الخليج سلبياً مع تفجيرات «أرامكو» وعلى رأسهم بورصة الكويت التي فقدت 750 مليون دينار في 5جلسات تقريباً، فيما شهدت بورصات السعودية وباقي المنطقة تراجعات حادة رغم محاولة لامتصاص أثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشئتا نفط تابعتان للشركة.

مستثمرو الأسهم

بدأ مديرو صناديق الأسهم في البحث عن بوصلة لاستثماراتهم في تلك الفترة ولا سيما بعد إعلان الخارجية الأميركية عن تورط طهران بالحادث التفجيري وتزايد الاحتمالات بضربة عسكرية لأهداف إيران بالمنطقة.

