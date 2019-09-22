مال وأعمال

الرياض «رويترز»: قال أمين الناصر الرئيس وكبير الاداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في رسالة لموظفي الشركة ان أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر «أقوى من ذي قبل». وأضاف الناصر «لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر ايجابي لم يحسب له المعتدون حسابا». وتابع «وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل».

