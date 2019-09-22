مال وأعمال

يشارك نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد كمتحدث رئيس في المؤتمر المصرفي العالمي (صياغة المستقبل) الذي ينظمه بنك الكويت المركزي تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019.

ويشارك الماجد في الجلسة الخاصة بالخدمات المالية والمصرفية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية حيث يتوقع ان يتحدث عن التطورات الحالية فيما بات يعرف عالمياً بظاهرة FINTECH والتى اجتاحت الكثير من دول العالم واصبحت محركا رئيساً في المعاملات المالية اليومية.

وتكتسب هذه الجلسة أهميتها من موضوع المؤتمر لهذا العام والذي يناقش مدى قدرة البنوك المحلية على مواكبة هذه التطورات في سعي نحو صياغة مستقبلها وبما يضمن لها المنافسة مع الكيانات الاقتصادية الجديدة.

ويشارك في جلسة الماجد كل من معالي محافظ بنك الامارات المركزي مبارك المنصوري ورئيس الشراكات الاستراتيجية بشركة فيزا العالمية أوتو ويليامز الى جانب انوار المحميد مؤسس شركة EAST CHAIN.

ومن المتوقع ان يستضيف المؤتمر طيفا واسعاً من الشخصيات الاقتصادية المرموقة من محافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات رقابية واشرافية، ومسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية، فضلاً عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر في فندق فورسيزونز بمدينة الكويت، وسيتناول ضمن جدول أعماله عرضا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع المصرفي والفرص والمخاطر الناجمة عن الابتكارات التقنية، مع التركيز على رؤية تطوير الصناعة المصرفية ودعم التنمية المستدامة.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض التقنيات المالية ويشارك فيه أكثر من (40) عارضاً من القطاعات المصرفية المحلية والعالمية وكذلك كبرى شركات الاتصالات في المنطقة وعدد من الشركات المتخصصة في التقنيات المالية.

وتأتي مشاركة بنك بوبيان في المؤتمر والمعرض المقام على هامشه انطلاقاً من دوره في دعم الفعاليات والانشطة التى تهم القطاع المصرفي الكويتي وعملاء البنوك المحلية.

وتأتى هذه المشاركة مواكبة لحصول البنك على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية للعام الثاني على التـــــوالي الى جانب حصوله على اربع جوائز هي جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت في الخدمات المصرفية الالكترونية وجائزة افضل تطبيق للهواتف الذكية وجائزة البنك الاكثر ابتكاراً وابداعاً وجائزة الافضل ابداعاً في تقنيات I MAL.

