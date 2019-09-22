مال وأعمال

يرعى بنك الخليج النسخة الأولى من «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل» الذي يقيمه بنك الكويت المركزي تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وذلك يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 في فندق فورسيزونز بمدينة الكويت.

وسيشارك رئيس مجلس ادارة بنك الخليج، عمر قتيبة الغانم كمتحدث في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي ستقام تحت عنوان «نظرة تأملية في الاقتصاد العالمي والمستجدات الاقتصادية وتحدياته» الى جانب نخبة من رواد القطاع الاقتصادي والمصرفي مثل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور/ أحمد الخليفي، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور/ زياد فريز. وستتناول السياسات النقدية غير التقليدية، وأسعار الفائدة المنخفضة التي أدت لارتفاع كبير في حجم الدين العالمي. كما ستتناول أيضاً التحديات الجيوسياسية والنزاعات التجارية وتقلبات أسعار النفط وصرف العملات، وآثار التقنيات المالية، اضافة الى التطرق لتوقعات المستقبل والأدوات المتاحة لمواجهة التحديات المستقبلية وأثر كل هذه العوامل على الصناعة المصرفية.

هذا ويستضيف المؤتمر طيفًا واسعًا من الشخصيات الاقتصادية المرموقة من محافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات رقابية واشرافية، ومسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية، فضلا عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم. وسيتناول ضمن جدول أعماله عرضا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع المصرفي والفرص والمخاطر الناجمة عن الابتكارات التقنية، مع التركيز على رؤية تطوير الصناعة المصرفية ودعم التنمية المستدامة.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض التقنيات المالية ويشارك فيه أكثر من (40) عارضاً من القطاعات المصرفية المحلية والعالمية وكذلك كبرى شركات الاتصالات في المنطقة وعدد من الشركات المتخصصة في التقنيات المالية.

ويشارك بنك الخليج سنويًا في رعاية وحضور المؤتمر المصرفي العالمي الذي ينظمه بنك الكويت المركزي، لما له من دور بارز في تسليط الضوء على المجريات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على البيئة المالية في الكويت، وتعيد تشكيل الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها.

هذا العام، يشارك البنك في عرض أحدث التقنيات المستخدمة في الاستثمار والخدمات المالية، حيث يستعرض منصة «وايز» (Wise) المتخصصة في الاستثمار طويل الأجل والذي يتم الكترونيًا بشكل كامل، من مرحلة التسجيل الى مرحلة جني الأرباح. ويسعى بنك الخليج ضمن استراتيجيته القائمة على الابتكار، الى تقديم الأفضل والأسهل للعملاء، خصوصًا في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

فقد أطلق البنك هذا العام خدمة Selfpay، التي تتيح للعملاء التحصيل الفوري للمدفوعات من الأفراد والمجموعات، بطريقة سهلة ومريحة، وخدمة القرض الالكتروني، وهي خدمة تتيح للعملاء التقدم بسلاسة للحصول على قروض من خلال التطبيق أو الموقع الالكتروني. ويعمل على الاستفادة من المزيد من التقنيات الالكترونية مستقبلًا لمواصلة تقديم الخدمات التي تزيد من كفاءة معاملات عملاء بنك الخليج.

