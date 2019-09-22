مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن مشاركتها في المؤتمر المصرفي العالمي «صياغة المستقبل» الذي ينظمه بنك الكويت المركزي في 23 سبتمبر 2019، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وستشارك VIVA احدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية STC، عبر جناح خاص في معرض التقنيات المالية Fintech الذي سيقام على هامش المؤتمر. وسيعرض فريق VIVA للشركات أحدث الحلول التقنية والرقمية للأعمال والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الأمن السيبراني والحلول الموحدة، التي تساعدهم على تنمية أعمالهم وتطويرها وتوفر لهم مرونة ويسر في تنفيذ معاملاتهم.

وفي هذه المناسبة، صرّح المهندس مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لـVIVA قائلاً: «نحن كشركة رائدة ولاعب أساسي في سوق الاتصالات، حريصون أن نشارك في هذا المؤتمر العالمي المميز مع STC Pay، كي نكون شريكاً مؤثراً في عملية التحول الرقمي. وسيعكس هذا الموقف القيادي لـVIVA قدرتنا على تقديم أفضل الحلول الرقمية للسوق الكويتي مثل الخدمات المالية الرقمية (FinTech) والخدمات السحابية (Cloud services)، وانترنت الأشياء (IoT)، وتحليل البيانات (Data Analytics)، لتكون أهدافنا الاستراتيجية داعماً رئيساً للرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بشأن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري «الكويت 2035».

