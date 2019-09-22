مال وأعمال

وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتفاقية شراكة مع مركز Diversified Integrated Sports Clinic «ديسك»، وتأتي هذه الشراكة ضمن اطار استراتيجية البنك الرامية الى تشجيع الموظفين على الاهتمام بصحتهم ورعايتها، كما تعكس الجهود التي يبذلها «بيتك» نحو الارتقاء بديناميكية وفعالية وكفاءة بيئة العمل.

وقال رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، فريدريك كارستينز: «في وقتنا الحالي، اكتسبت صحة الموظفين وعافيتهم أهمية وقيمة استراتيجية لأي شركة، عدا عن أنها باتت سريعاً واحدة من المزايا التنافسية لأي مؤسسة. ومن منظور «بيتك» فهناك علاقة واضحة ومباشرة بين عافية موظفينا وأدائنا كمؤسسة». وجاء تصريح كارستينز على هامش حفل توقيع الشراكة الذي أقيم في مقر «بيتك» بحضور المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة، يوسف الرويح، والمدير العام في «ديسك»، طلال النفيسي. وأضاف كارستينز: «نحن على يقين من أن المشاركة المثلى لا يمكن أن تتحقق الا عندما يتم التوافق بشكل ايجابي بين صحة الموظف وعافيته. ويمثل تبني البرامج الصحية وتنفيذها في مكان العمل أمراً مهماً للغاية للموظفين وللمؤسسة على حدا سواء، لاسيما وأن مثل هذه البرامج تسهم في تحسين سعادة وانتاجية الموظف بشكل عام». وقال: «يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع «ديسك» التي نتطلع من خلالها الى الارتقاء بصحة وعافية موظفينا»، مشيراً الى أن هذه الشراكة تؤكد أن «بيتك» يسير بنجاح نحو تنفيذ استراتيجيته الرامية الى ضمان سلامة وعافية موظفيه. وأشار كارستينز الى أن «بيتك» أطلقَ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام العديد من المبادرات التي ترّكز على عافية وسلامة موظفيه، تحت شعار: «صحة أفضل، حياة أفضل، مؤسسة أقوى». من جانبه، قال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة، يوسف الرويح، ان اتفاقية الشراكة مع «ديسك»، هي جزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك، منوها بأنها تعكس سعي «بيتك» المتواصل نحو تمكين الشباب ودعم مبادراتهم.

وأضاف ان «بيتك» يتمتع بسجل حافل من الانجازات على صعيد رعاية الشباب الوطني ومبادراتهم، لاسيما في ظل تشجيع ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية في البلاد.

وعبّر الرويح عن فخره واعتزازه بروّاد الاعمال الكويتيين، مؤكداً في الوقت ذاته على الدعم الذي يوليه «بيتك» لكل المبادرات التي تهم المجتمع وتساهم في تطوره. في غضون ذلك، أشاد المدير العام في «ديسك»، طلال النفيسي بالشراكة القيّمة مع «بيتك»، معبّراً عن أمله بمواصلة التعاون بين الجانبين. كما أثنى على الجهود التي يبذلها «بيتك» في اطار تشجيع موظفيه على تبني نمط حياة صحي، مشيداً بدوره الريادي في دعم الشباب وبصمته في المشروعات والبرامج التي ينفذها أو يدعمها «بيتك» في اطار المسؤولية الاجتماعية.

