مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثامن عشر من سبتمبر الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا.

وقد أسفر السحب عن حصول فتحية فيصل عبدالقادر على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالاضافة الى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم: أحمد عباس عبدالله، منال عبدالله الهاجرى، سودة ناصر عزران، مي صالح الفلاح، ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم، سميرة عبدالله عبدالرضا، سيمين عذار علي، فاطمة جمال عبدالعزيز، أحمد محمد الجوهري، محمد صالح المطيري، محمد علي الأمير، جهان علي أحمد، اسحاق علي الجرمل، علي أحمد المطوع، محمد عبدعلي علي، فاطمة عبد الحسين جاسم، أمينة عبدالامير حسن، عبدالكريم حسن عبدالله، نوال محمد عبدالرحمن، ديانا عبدالكريم الجهرمي. وبهذه المناسبة يتقدم البنك الأهلي المتحد بخالص التهنئة لعملائه الرابحين، مؤكدا أن هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظارهم.

يتم اجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

