مال وأعمال

أعلنت لجنة الخدمات العامة الوزارية ان نسبة الانجاز في تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد «تي2» بمطار الكويت الدولي بلغت 36 في المئة متطلعة الى رؤيته صرحا كبيرا على ارض الواقع وفق الجدول الزمني للانتهاء منه في 2023.

وقالت اللجنة في بيان صحافي امس عقب زيارة تفقدية قامت بها الى مشروع «تي2» للاطلاع على اخر المستجدات والتطورات التي طرأت على سير العمل فيه ان نسبة الصرف على الانجاز بلغت نحو 21?3 في المئة في حين ان نسبة التأخير ضئيلة حتى الان اذ لا تتجاوز 0?3 في المئة.

واكدت حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ المشروع بالكامل «الحزمة الاولى والثانية والثالثة» وتشغيله حسب الموعد المحدد اضافة الى تذليل جميع المعوقات التي قد تواجه تنفيذه.

واشارت الى ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية للانتهاء منه وفق الجدول المحدد لذلك وغيره من المشاريع التنموية في البلاد.

رؤية أميرية

ولفتت الى الحرص على تحقيق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي واستكمال اجراءات تنفيذه مشيرة الى توجيهات واهتمام سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جميع المشاريع التنموية في البلاد.

ونقل البيان عن الوزراء تأكيدهم متابعة لسير مراحل المشروع بشكل مستمر وعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية للاطلاع عن قرب من خلال زياراتهم التفقدية للمشروع وغيرها من المشاريع.واثنى الوزراء على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المشروع خصوصا وزارة الاشغال العامة والادارة العامة للطيران المدني لانجاز المشروع.

من جهته قال رئيس الادارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود لـ«كونا» ان مشروع «تي2» سيكون اضافة جوهرية لمطار الكويت الدولي ونقلة نوعية لقطاع النقل الجوي في البلاد.

واضاف الشيخ سلمان الحمود ان المشروع يحظى بدعم مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء كأحد المشاريع الحيوية في البلاد ويعد من المشاريع الحكومية التنموية وذلك بطاقة استيعابية تصل الى 25 مليون راكب سنويا وتصميم عالمي فريد.

التخطيط المبكر

وافاد ان «الطيران المدني» سينقل نجاح تجربة تشغيل مبنى الركاب «تي4» في وقت قياسي الى المبنى الجديد «تي2» حيث تم الاستعداد مبكرا للانتهاء من عملية التخطيط.

واوضح ان ذلك جاء للبدء في الاجراءات اللازمة لدخول المشغل العالمي لادارة مبنى الركاب قبل انتهاء المشروع بفترة كافية لتكون هناك استمرارية في استكمال الاعمال بعد استلام المبنى وتوافق مع متطلبات التشغيل حسب المعايير الدولية.

واشاد الشيخ سلمان الحمود بالدور الحيوي لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان وجهوده والوزراء في لجنة الخدمات العامة الوزارية في وضع مبنى الركاب الجديد كأولوية في المتابعة والاهتمام.

واثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في وزارة الاشغال العامة وعلى رأسهم وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري اذ كان لتلك الجهود اثر واضح فيما وصل اليه المشروع وذلك ما لمسته «الطيران المدني» من خلال متابعتها المستمرة لمراحل سير المشروع كونها المسؤولة عن ادارة وتشغيل المبنى.

التنسيق الدائم

واشار الى التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين «الاشغال» و«الطيران المدني» حيث تعقد الاجتماعات الدورية في مقر المشروع بحضور مهندسي الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري للتأكد من سير المشروع وتذليل العقبات التي قد تواجه الاعمال الانشائية.

وقام بهذه الجولة كل من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ووزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ورئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح.

يذكر ان مشروع مبنى الركاب الجديد «تي2» بمطار الكويت الدولي يعتبر من المشاريع التنموية الكبرى للدولة ومن المقرر ان يستوعب نحو 25 مليون راكب سنويا وسيحقق نقلة نوعية لقطاع النقل الجوي في الكويت.

