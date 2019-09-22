مال وأعمال

قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم حملة للتبرع بالدم للموظفين وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي.

وقد شهدت الحملة مشاركة عدد كبير من الموظفين الذين تسابقوا الى تلبية الواجب الانساني والتبرع بالدم على اختلاف مستوياتهم الوظيفية. كما حظيت هذه الحملة بدعم كبير من قبل رئيس مجلس الادارة الشيخ احمد الصباح ورئيس الجهاز التنفيذي الهام محفوظ، حيث حرصاً على زيارة المتبرعين ومشاركتهم في هذه الفعالية وكذلك شكرهم على تلبية الدعوة التي اطلقها قطاع التواصل المؤسسي بالبنك من اجل التبرع بالدم.

وفي تعقيبها على تنظيم البنك لهذه الحملة قالت نائب المدير العام، قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي، اماني الورع «لقد جاء تنظيم هذه الحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي انطلاقا من ايماننا بضرورة مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج الى الكثير من وحدات الدم».

وتابعت اماني الورع مبينة ان البنك التجاري الكويتي يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين موظفيه بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الانسانية والخيرية ومنها هذه حملات التبرع بالدم، حيث قام قطاع التواصل المؤسسي بتوجيه رسائل للموظفين للمشاركة في هذه الحملة حيث اسهمت هذه الرسائل بشكل كبير في تعزيز وعي الموظفين حول ثقافة التبرع بالدم وترسيخاً لمبادئ الشراكة المجتمعية للبنك وتعاونه مع المؤسسات الوطنية ومن ضمنها بنك الدم وجهوده في ادامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها من المرضى المحتاجين للدم.

وأكدت اماني الورع في نفس الوقت ان البنك ينظم من وقت لآخر حملات وفعاليات مشابهة لموظفيه من اجل التبرع بالدم وكذلك زيارة بنك الدم المركزي لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي يدعمها البنك بما يؤكد روح التضامن والتعاضد بين موظفي البنك والمؤسسات الصحية المختلفة ومنها بنك الدم.

