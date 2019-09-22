مال وأعمال

قال تقرير شركة Ofeed ان الدولار الأميركي استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية، وذلك عقب التذبذب الذي سيطر

على تداولاته خلال الأسبوع الذي شهد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من ست عملات ارتفع خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى عند 98.26 وذلك بعد أسبوعين متتاليين من الهبوط في مستويات الدولار.

قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه أن يخفض سعر الفائدة كما كان متوقع في الأسواق بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك في ظل سعي البنك إلى دعم معدلات النمو والسماح للتضخم للارتفاع إلى مستهدف البنك عند 2%.

انخفضت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق ما بين 1.75% إلى 2.00%.

كما أظهر تقرير البنك الاحتياطي الفيدرالي أن البيانات التي منذ اجتماع البنك الأخير في شهر يوليو مستمرة في اظهار قوة قطاع العمالة، واستقرار معدلات البطالة عند مستوياته متدنية.

وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة يخدم أهداف البنك في دعم معدلات النمو واستقرار النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق بسبب الحرب التجارية مع الصين، من جهة أخرى ستعمل على دعم معدلات التضخم للوصول إلى المستهدف عند 2%.

تصويت أعضاء البنك لصالح خفض أسعار الفائدة جاء بأغلبية الأعضاء، بينما صوت عضو البنك جيمس بولارد على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما صوت كل من جورج استر واريك روزينجزن على تثبيت سعر الفائدة.

توقعات التضخم

من جهة أخرى خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات الفائدة خلال عامي 2019 و2020، وثبت توقعات التضخم خلال العام الحالي والقادم عند 1.5% و1.9% بالترتيب.

أما عن توقعات النمو فقد ارتفعت خلال العام الحالي إلى 2.2% من 2.1% واستقرت خلال عام 2020 عند 2%، وارتفعت توقعات معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6% خلال عام 2019.

شهد الجنيه الإسترليني تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي مقابل الدولار والعملات الأخرى، وذلك في ظل نظرة عدم التأكد التي اظهرها البنك المركزي البريطاني في اجتماعه الأخير، لينعكس ذلك على أداء الأسواق.

قرر البنك المركزي البريطاني الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المئة، تمشيا مع التوقعات، مع تصويت بالإجماع من 9-0 من أعضاء لجنة السياسة النقدية. ترك المركزي البريطاني

أيضًا قيمة برنامج مشتريات الأصول ثابت دون تغيير عند 435 مليار دولار.

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني أن صانعي السياسة حذروا من أن عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أضعف نمو المملكة المتحدة، مشيرًا إلى ضعف الاستثمار التجاري.

ومع ذلك، رفع البنك المركزي توقعاته للنمو للربع الحالي، بعد الانكماش المسجل في الفترة من أبريل إلى يونيو.

تقلب البيانات

وقال بنك إنكلترا: «التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجعل البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة أكثر تقلبًا، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% في عام 2019 للربع الثاني ومن المتوقع الآن أن يرتفع بنسبة 0.2% في الربع الثالث». «كلما طال أمد عدم اليقين (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، لا سيما في بيئة تتسم بالنمو العالمي الضعيف، زاد احتمال زيادة العرض الزائد. في مثل هذا الاحتمال، سيتم تقليل الضغوط التضخمية المتولدة محلياً «. بالإضافة إلى ذلك، حذر بنك إنكلترا من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد اشتدت وأن التوقعات للاقتصاد العالمي قد ضعفت.

التذبذب سيطر على تداولات الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي فقد سجل اعلى مستوى في 11 أسبوع عند 1.2581 كما سجل ادنى مستوياته عند 1.2391.

بقاء الفائدة

انتهى اجتماع البنك المركزي الياباني على إبقاء سعر الفائدة دون تغير، ودعا من جانبه البنك إلى إعادة النظر في الأسعار والاقتصاد بشكل عام في اجتماعه القادم المقرر له في أكتوبر، جاء ذلك بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى.

من ناحية أخرى كان بنك اليابان قد أضاف خلال اجتماعه أنه سيراجع البيانات المتعلقة بالاقتصاد والتضخم في الجلسة القادمة له في 30 أكتوبر القادم. يُذكر أن التقييم الذي تم عام 2016 كان له الدور الأبرز في وضع السياسة الحالية والسيطرة على منحنى العائد.

كان قد ذكر البنك أيضاً خلال اجتماعه إلى أهمية أن يولي اهتمامه الأكبر نحو خطر فقدان هدف التضخم عند 2%. يُذكر ان نتيجة اجتماع بنك اليابان وإبقائه على سعر الفائدة دون تغير كان قد توقعه السوق من قبل.

تجنب المخاطر

يأتي قرار بنك اليابان بالإبقاء على سياسته الحالية، بعد ساعات قلائل من اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وقيامه بتخفيض سعر فائدته، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بالتخفيض أيضاً في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مما كان له الدور في اتجاه بعض التوقعات نحو حذو بنك اليابان حذو البنوك المركزية الأخرى واستكماله سياسة التخفيض لدعم النمو الاقتصادي وتجنب المخاطر المتزايدة.

ولكن من ناحية أخرى يذهب البعض في القول بأن بنك اليابان قد استنفدت قوتها النارية، بينما تتراكم الآن الآثار الجانبية لبرنامج التحفيز، على الارجح أن أداء الين خلال الاسابيع الماضية ساعد بنك اليابان في لتأجيل التخفيض لفترة وجيزة.

