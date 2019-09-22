مال وأعمال

بعد أن تراجع الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضي في ظل عمليات جني الأرباح بعد أن وصل السعر لمستوى قياسي عند 1557 دولاراً للأونصة تمكن الذهب من الاستقرار فوق مستوى الدعم النفسي المتواجد عند 1500 دولار للأونصة.

ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على ردة فعل الدولار تجاه التطورات الأخيرة ومدى قدرة المعدن الأصفر من البقاء فوق مستوى 1500 دولار للأونصة.

فيما يتعلق بالنفط، فقد شهدت الأسعار قفزة كبيرة بأكثر من 7% في الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يناير، بعد أن توقف أحد مراكز الإمداد الرئيسية في المملكة العربية السعودية في هجوم.

تعرضت الأسعار بعض الضغط السلبي بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع حتى 13 سبتمبر، بالمقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل. ستعتمد تحركات أسعار النفط على بيانات النمو الأميركية وتصريحات المسؤولين وكذلك تقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.

