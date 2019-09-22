مال وأعمال

قال التقرير ان الدولار الأميركي سيظل تحت المجهر حيث سيتابع المستثمرون أخر البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة حيث أنها قد تحدد بشكل كبير مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي.

من أهم التقارير الصادرة هذا الأسبوع هو القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني والذي قد يؤكد تراجع في وتيرة النمو ليصبح 2.0 في المائة نمو على أساس سنوي بالمقارنة بالقراءة النهائية للربع الأول البالغة 3.1 في المائة نمو.

هناك تقرير أخر في غاية الأهمية ألا وهو طلبات السعر المعمرة والذي قد يظهر انخفاض بنسبة 1.1 في المائة في شهر أغسطس بعد أن ارتفع بنسبة 2.0 في المائة في يوليو. كذلك من الممكن أن تحظى بعض بيانات عن قطاع المنازل وكذلك الانفاق الشخصي وثقة المستهلكين ببعض الاهتمام من قبل المستثمرين. أخيرا وليس أخرا، أية تصريحات من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع من الممكن أن تؤثر على تحركات الدولار بشكل كبير.